Украина контролирует часть территорий Курской области.

Военная операция Украины на территории Российской Федерации продолжается, ночью аналитики DeepState обновили карту боевых действий.

В Telegram-канале украинского проекта отмечается, что украинским Силам обороны удалось закончить зачистку по линии Малая Локня-Погребки. Как известно, оба населенных пункта находятся в Суджанском районе Курской области.

В то же время российские оккупационные войска оккупировали украинскую Долиновку, а также продвинулись возле Макеевки и в Торецке. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эту информацию не подтверждали.

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Бои в Курской области

Напомним, 27 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупанты перебросили на защиту этого региона около 30 тысяч солдат.

На днях он сообщал о продвижении украинских сил на Курщине. По его словам, наступление Сил обороны продолжается. Между тем российские войска давят на Покровском направлении, там сохраняется сложная ситуация.

В оперативно-тактической группировке "Северск" говорят, что российские войска активно применяют КАБы и ударные дроны против населенных пунктов Курской области, где сейчас находятся украинцы.

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