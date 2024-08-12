По его словам, речь идет не о классической военной операции.

На Курщине проходит не классическая военная операция, целью которой является продвижение на определенную глубину территории противника, а операция базовых эффектов. Оценивать ее эффективность нужно не с точки зрения динамики продвижения, а с точки зрения влияния на ситуацию в России.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, операция базовых эффектов является основой для всей западной базы военной мысли относительно гибридной войны. "Гибридная война - это не российское изобретение. Они просто на свой лад перевели то, что до них написали западные военные теоретики. В данном случае подразделения, которые ведут операцию на Курщине, я их называю "добрые курские земледельцы", первыми в мире реализовали эту операцию базовых эффектов",- акцентировал он.

Эксперт объясняет, что сам факт ведения боевых действий на территории России приводит к "обвальным эффектам, о которых можно было даже и не мечтать". Например, кризис управления. Оккупанты наладили машину депортации украинских граждан даже в Сибирь, задействовав для этого различные структуры. Однако теперь, когда им нужно вывозить своих людей с территорий, где ведутся боевые действия, они оказались перед логистическим коллапсом.

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Киричевский добавил, что также россияне явно пытаются продвигать историю о "нацистах на территории Курской области", но это не привело к очередям из добровольцев в военкоматах. "Хотя базовая установка российской пропаганды, на основе которой происходил рекрутинг российского оккупационного контингента, заключалась в предложении за не очень щедрое денежное вознаграждение пойти побеждать нацистов. То есть, если оперировать такими пропагандистскими категориями, россияне на территории Украины почему-то к этому готовы, а на своей территории - нет. Это тоже интересный эффект, который возник на базе этой операции",- привел он примеры кризиса управления на территории РФ.

Все это свидетельствует о том, что в России не могут найти адекватных рычагов реагирования на операцию в Курской области. Поэтому даже боевые действия имеют вторичный смысл, говорит эксперт. "Первичный в том, что у нас появились аргументы показать западным партнерам, что россияне не способны реализовывать свои угрозы в случае реальной эскалации ситуации. У них вдруг прекратились угрозы применить тактическое ядерное оружие", - подчеркнул он.

Также операция на Курщине свидетельствует о том, что россияне не способны управлять сами собой, как государство. "Это дает нам дополнительные аргументы для переговоров с западными партнерами. Например, снять еще какие-то ограничения для ведения войны против России, потому что они не способны эскалировать. Вот это главный результат", - акцентировал Киричевский.

Бои на территории России

Как сообщал УНИАН, ранее россияне признали потерю 28 населенных пунктов в Курской области. Аналитики DeepState приводят другие цифры. По предварительным данным, под контролем украинской армии находятся около 44 населенных пунктов, еще 10 - под вопросом.

Во время совещания с силовиками Путин перебил исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот начал рассказывать о продвижении Вооруженных сил Украины.

Напомним, что на днях в Курской, Брянской и Белгородской областях ввели "режим контртеррористической операции".

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