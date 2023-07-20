Алексей Гетьман отметил, что у оккупантов не так уж и много возможностей.

Украинские военные во время освобождения Бахмута в Донецкой области не будут повторять людоедский опыт армии Российской Федерации. Силы обороны могут окружить город с юга и севера, заняв высоты.

Военный эксперт Алексей Гетьман напомнил, что "вагнеровцы" положили на каждые 42 сантиметра по человеку. Он отметил, что ВСУ будут избегать лобовых штурмов, поэтому есть смысл окружить город с юга и севера, заняв высоты.

Он указал, что на северном фланге идут бои за село Берховка, а Бахмут находится в низине, но оккупанты пока еще контролируют некоторые высоты. При этом эксперт отметил, что западная часть находится в серой зоне и никем не контролируется, а россияне отступили с позиций в нескольких километрах к северо-востоку от Орехово-Васильевки.

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"Сырский и Маляр говорили, что Бахмут уже стал ловушкой для россиян, и все логистические пути находятся под нашим огневым контролем. Сейчас наши штурмовые группы закрепятся на позициях, после чего туда подтянут более мощную технику. У противника останутся три варианта: выйти, сдаться или быть уничтоженным в городе", - отметил Гетьман в комментарии РБК-Украина.

Бои за Бахмут - последние новости

Аналитиков Инстита изучения войны отметили, что украинская армия ведет контрнаступление вокруг Бахмута. Бойцам Сил обороны удалось продвинулись к северу от города. Кроме того, ВСУ окружают противника с юга и севера от города, а также контролируют часть позиций в Бахмуте.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что украинские защитники держат входы, выходы из Бахмута, а также перемещение россиян под огневым контролем.

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