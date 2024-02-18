Сергей Цехоцкий отметил, что россияне в Авдеевке имели большое преимущество.

Российские оккупанты применили свое преимущество в артиллерии и авиации в Авдеевке Донецкой области. Оборона города выполнила свою задачу.

"В принципе все, абсолютно все наши военные после того, как была команда на выход из Авдеевки понимают ситуацию, которая сложилась, настроение поднялось несмотря на то, что это наша территория, наш город. То есть выровнялся фронт, войска в более выгодной ситуации сейчас находятся и теперь мы сможем, скажем, чувствовать локоть соседей справа, слева увереннее", - рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".

При этом он указал, что россияне в Авдеевке имели большое преимущество в артиллерийских запасах и авиации.

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"Это не могло не дать преимущества в этом вопросе, но какой ценой. Цена, которую они заплатили, видимо, отражается на их настроении, мы это тоже слышим по перехватам, что они там между собой говорят", - отметил офицер.

В то же время он считает, что вывод войск из Авдеевки было правильным решением, ведь поставленная задача была выполнена.

Вывод войск из Авдеевки - главные новости

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завил о выводе украинских войск из Авдеевки. По его словам, оккупантам понесли значительные потери – как в живой силе, так и в технике.

В 3-й ОШБр говорят, что с момента передислокации бригады в Авдеевку, врагу были нанесены немалые потери - в частности, более 1500 убитыми и более 3500 – ранеными.

Позже в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции общие потери российских войск составили 47 186 человек личного состава.

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