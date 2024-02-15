Сейчас перед нашими штурмовиками стоит задача отбросить российских захватчиков от трассы, на те позиции, где они находились хотя бы две недели назад.

Переброска свежих резервов в Авдеевку нужна не для усиления обороны, а для контрудара и улучшения тактического положения Сил обороны на этом направлении. Об этом заявил военный аналитик, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью журналисту Сергею Мамаеву.

Он отметил, что сегодня Авдеевка представляет собой выступ контролируемой ВСУ территории глубоко внутри оккупированных врагом территорий. Это создает значительные проблемы с логистикой, которую россияне и пытаются нарушить.

"Те штурмовые подразделения [ВСУ], которые сейчас переброшены на Авдеевку, их перебросили туда не для того, чтобы они там просто закопались и держали оборону. Речь идет о другом. Прямо сейчас там происходит попытка нашего контрудара. И я думаю, не раскрою никаких секретов, здесь довольно очевидны вещи, какая именно задача поставлена нашими штурмовиками", - сказал эксперт.

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По словам Дикого, перед нашими штурмовиками стоит задача отбросить российских захватчиков от трассы, по которой идет снабжение для гарнизона, на те позиции, где росяне находились хотя бы две недели назад.

Если эту задачу удастся выполнить и отбросить россиян от трассы хотя бы на километр, то будет иметь смысл в дальнейшем перебрасывать в Авдеевку другие подразделения и усиливать оборону и проводить ротацию, убежден аналитик.

"Если сейчас контрударом отбросить оккупантов от трассы, то дальше можно еще хоть четыре месяца абсолютно спокойно держать там оборону. И смысл это для нас бы имело. Это имеет смысл по двум причинам. Во-первых, Авдеевка связывает на себя очень крупную вражескую группировку, около 40 тысяч только личного состава, и соответствующее количество бронетехники. Эти силы не задействованы на других участках фронта. По каким-то причинам, скорее всего политических Авдеевка для врага поставлена как цель номер один, и пока они ее не дожмут, они оттуда те силы не заберут", - пояснил эксперт.

Он отметил также, что соотношение потерь в Авдеевке - в нашу пользу.

"Авдеевка в этом смысле была для нас очень выгодна. Но это было до того, как бои приобрели характер очень близких контактных уличных боев. Сейчас там бои в таком стиле, когда воюют за каждый дом, иногда даже отдельный подъезд одного дома. Конечно, при таких боях соотношение потерь не столь для нас выигрышное. Все равно оно в нашу пользу, но уже не на порядок. Поэтому, долго воевать так, как сейчас смысла нет. Есть смысл либо отбросить русских сильным ударом и восстановить ту оборону, которая была предыдущие четыре месяца, и в таком случае стоит долго держать оборону. Но если сейчас этот контрудар не удастся... тогда нужно обеспечить коридор для выхода", - отметил Дикий.

Он также добавил, что ближайшие двое суток покажут, удастся ли нашим штурмовикам осуществить этот контрудар и отбросить врага.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады (далее – ОМБр) впервые за два года вывели на ротацию из-под Авдеевки.

Представитель Иван Секач заявил, что сейчас бригада не имеет возможностей, чтобы удерживать Авдеевку, - на помощь отправили подкрепление. Кроме того, он сказал, что ключевая задача РФ на этом направлении – перерезать линию снабжения.

Financial Times, анализируя ситуацию на этом участке фронта и мнения западных военных стратегов, отметило, что битва за Авдеевку покажет, способен ли новый главнокомандующий Александр Сырский преодолеть пропасть между возможностями ВСУ и "политическим желанием" Зеленского не сдавать этот важный плацдарм.

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