В течение суток были отбиты десятки атак противника на нескольких направлениях.

На Бахмутском направлении российские захватчики семь раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в течение суток произошло 71 боевое столкновение. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Бахмутском направлении захватчики семь раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

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Кроме того, отмечается, что на этом направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили шесть атак", - отметили в Генштабе и добавили, что артиллерийским и минометным обстрелам подверглись пять населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отбили две атаки противника в районе Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Катериновки Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 20 атак.

Также российские оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку Бердичей Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось более 10 населенных пунктов Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении захватчики, также при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам там подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Кроме того, на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Тягинка, Ивановка, Токаревка и Никольское Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись шесть населенных пунктов Херсонской области, среди которых и сам Херсон, а также Солончаки Николаевской области.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 4 ноября, Генштаб проинформировал, что на Бахмутском направлении российские оккупанты в очередной раз тщетно пытались восстановить утраченное положение неподалеку Клещиевки, где защитники Украины отбили около 10 атак.

Кроме того, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.

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