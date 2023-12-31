Боевые действия ведутся с переменным успехом.

Под Марьинкой продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты даже заходили на позиции украинских военных.

"Враг пару раз пытался захватить, даже забегал на наши позиции, но мы его оттуда выбивали. То есть там продолжаются активные боевые действия с переменным успехом", – рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, в районе Марьинки и Авдеевки количество российских захватчиков почти неизменное.

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Штупун отметил, что армия РФ несет большие потери. Однако враг подтягивает резервы, и таким образом количество российских военных на фронте выравнивается.

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Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ситуация в районе Марьинки сложнее и хуже, чем под Бахмутом.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, есть ли смысл удерживать Марьинку, о захвате которой ранее заявила РФ. На сегодня оккупационные войска практически стерли с земли этот город. Местами даже фундамента на некоторых участках нет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что ВСУ подготовили оборонительный рубеж вне города.

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