По его словам, спецназовцы Кадырова профессионально упражняются только в спортивных залах.

Украинские военные пока не видели возле Бахмута оккупантов из "Ахмата".

Об этом заявил командир батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире Радио Свобода, комментируя заявления главы российского региона Чечня Рамзана Кадырова о передислокации бойцов спецназа "Ахмат" на окраине Бахмута, в частности в Клещеевку.

"Они не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов. Возможно, это новосформированные подразделения, однако, как показывает практика, они не умеют работать вместе комплексно с артиллерией, с серьезным системным подходом", – рассказал Кузик.

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Чеченцы были в Бахмуте еще зимой, а также их видели в Рубежном и Северодонецке в Луганской области, а также вблизи Горловки в Донецкой области.

"Что касается тех, кого мы встречали, это была яркая картинка, которая в настоящем бою ничем не удивила, а наоборот разочаровала. Были случаи, когда мы менее подготовленную пехоту, новобранцев, ставили на дальние фланги, а по направлению удара ставили более опытных. Так какими-то обходными путями эти подразделения "Ахмат" выходили на этих новобранцев, то эти новобранцы в бою разбирали их на запчасти. Я сам был удивлен", - добавляет Кузик.

Бои за Бахмут

Для украинцев есть хорошие новости с Бахмутского направления фронта: там россияне "местами оказываются в ловушках" из-за собственных непутевых действий, тогда как ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Утром 10 июня Генштаб ВСУ уточнил, что по итогам прошлой недели армия Украины продвинулась на 4 квадратных километра в районе Бахмутского фронта. Общие наступления Сил обороны составляют 24 кв. км.

Впоследствии Александр Сырский показал, как наша армия загнала россиян в Бахмуте в очередную ловушку. Зато в Минобороны заявили, что украинские воины взяли под огневой контроль все входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

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