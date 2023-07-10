По ее словам, это стало возможным из-за выхода на господствующие высоты.

Украинские воины ввзяли под огневой контроль все входы, выходы и перемещения российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, это удалось сделать благодаря взятию под контроль основных господствующих высот вокруг города.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - написала Маляр.

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Ситуация на Бахмутском направлении - последние новости

Как сообщил вчера командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что для украинцев есть хорошие новости с Бахмутского направления фронта: там россияне "местами оказываются в ловушках" из-за собственных непутевых действий, тогда как ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Утром 10 июня Генштаб ВСУ уточнил, что по итогам прошлой недели армия Украины продвинулась на 4 квадратных километра в районе Бахмутского фронта. Общие наступления Сил обороны составляют 24 кв. км.

Впоследствии Александр Сырский показал, как наша армия загнала россиян в Бахмуте в очередную ловушку.

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