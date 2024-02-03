По его словам, еще осенью армия Украины подобных дронов у врага не видела.

На войне в Украине "Шахеды" уже не те, что были раньше: теперь упомянутые дроны оснащены живучим автономным передатчиком. Об этом заявил лейтенант ВСУ.

По словам военного с позывным "Алекс", еще осенью защитники Украины во сбитых дронах такого обновления не видели

"Шахеды уже не те, что были раньше. Они стали намного лучше и тактика их применения изменилась", - подчеркнул он.

Подробнее об этом "Алексу" рассказали ребята одной из мобильных групп. По их словам, новые дроны умнее программируют маршруты. Если по одному попадаешь, то следующий меняет траекторию на 5-10 км.

"То есть не летит по тому же (направлению - УНИАН), кроме того, у "Шахедов" есть новый передатчик с автономным питанием", - говорят там.

Россия обновила боевую часть Shahed-136 - что известно

По данным аналитиков Defense Express, вероятно, Россия в третий раз сменила боевую "начинку" дронов-камикадзе типа Shahed-136 после июля 2023 года. Речь идет о новой модификации с индексом "МСНИ". Главное отличие состоит в том, что новым дронам добавили кумулятивный и зажигательный (термический) эффекты. Аналитики утверждают об этом после анализа нового фото сбитого в Украине "черного" дрона.

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