Он заявил, что оккупанты не способны "в силу своего микроскопического мозга дать отпор".

Экс-депутат российской госдумы, а ныне один из "политологов" Кремля Владимир Лепехин резко раскритиковал российские войска в Курской области, сравнив их с курами.

По его словам, Вооруженные силы Украины выглядят как лиса в курятнике, тогда как российские военные не способны "в силу своего микроскопического мозга дать отпор".

"Такое ощущение... Значит, в вольер, где курицы проживают, ворвалась лиса. Ну, это ВСУ условно. Вот. И курицы по этому вольеру бегают, кудахчут, машут крылышками, но лиса их пожирает потихоньку. Потому что курица неспособна в силу своего микроскопического мозга дать отпор коллективно этой самой лисице. Такое ощущение было. То есть, нет системы управления единой", - набросился он с обвинениями.

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Курская операция ВСУ

Как писал The Times, Курская операция серьезно ударила по Путину, он отчаянно ищет признания.

Bloomberg считает, что без снятия ограничений на удары дальнобойным оружием Курская операция окажется бесполезной.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области России однозначно повлияла на весь театр боевых действий, но приоритетом российских оккупантов остается Донбасс, сказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

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