ВСУ удается планомерно развивать наступательные действия на флангах.

Бахмут стал ловушкой для оккупанта, пока враг не имеет ресурса для масштабных наступательных действий, которые проводились несколько месяцев назад. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Идея Бахмута в том, что он стал ловушкой для оккупанта теперь. И теперь украинские войска постепенно, планомерно развивают наступательные действия на флангах, так, как это удается, с продвижением где-то по 200-300-400 м в день, иногда 700 было. Это довольно-таки много, надо понимать, как для боев такой интенсивностью", - сказал он.

По словам Мусиенко, украинские военные, пользуясь случаем, развивают этот успех вокруг Бахмута, что потенциально может привести к полуоточению или даже окружению в будущем.

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"Плюс в Бахмуте остановлено продвижение врага-дальше Бахмута они выйти не могут, у них нет такой возможности. Ситуация стабилизирована, линия обороны выстроена в районе временного Яра, господствующие высоты контролируются украинскими войсками, поэтому глобально мы можем констатировать: ситуация на фронте на сегодня такова, что продвижение и атаки врага останавливаются по всем направлениям", - сказал эксперт.

Мусиенко отметил, что на сегодняшний день масштабных наступательных действий таких, которые происходили два, три месяца назад и ранее, со стороны российских войск не наблюдается: они на сегодняшний день не имеют ресурса для этого.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Как сообщал УНИАН, согласно сводке Генштаба, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

20 мая 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут был полностью захвачен оккупантами.

23 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что определенная часть Бахмута находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом в ISW обратили внимание на то, что Генштаб впервые с декабря 2022 года не упомянул в вечерней сводке о ситуацию в Бахмуте.

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