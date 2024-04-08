Т-72Б3М был частью большой колонны российской техники, которая двигалась на штурм полями востока Украины.

Украинские военные затрофеили российский танк на одном из горячих направлений фронта.

Видео операции по угону новейшей российской техники опубликовала бригада "Азов". На кадрах видно, как военные подходят к танку, заводят его и едут к своим позициям. Отмечается, что это танк Т-72Б3М.

Неизвестно, были ли российские оккупанты внутри танка, когда его захватили. Вероятно, Т-72Б3М был частью большой колонны российской техники, которая двигалась на штурм полями востока Украины.

Бригада также распространила кадры, на которых солдаты стоят возле танка после его захвата. Отмечается, что танк был захвачен возле села Терны.

Украинские военные сообщили, что бригада захватила Т-72Б3М, который впервые применили в 2017 году. Машина была модернизирована комбинацией нескольких систем радиоэлектронной борьбы, предназначенных для защиты от украинских беспилотников.

"Захваченный танк сейчас работает на защиту Украины и помогает военным уничтожать оккупантов", - добавили в бригаде.

В "Азове" заявили, что захват танка был частью более масштабного успеха в отражении российского штурма. Бойцы имели разведывательные данные о движении бронетехнической колонны россиян и встретили ее шквальным огнем.

50 российских оккупантов были ликвидированы, а другие спаслись, убежав и бросив свою технику. В том штурме Россия потеряла 11 единиц техники.

Война в Украине - последние новости

В ночь на 8 апреля РФ осуществила очередную атаку по Украине с использованием "шахедов" и ракет.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, ВСУ придется принимать сложные решения по приоритетности в обороне из-за наступления РФ.

Кроме того, за минувшие сутки, 7 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 890 солдат армии РФ, а также десятки единиц военной техники.

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