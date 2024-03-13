Оккупанты уже потеряли резервы, которые должны были бы дойти до Карловского водохранилища.

Оккупантам уже не удастся проводить так называемые "мясные" штурмы на Авдеевском направлении без пауз.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире информационного марафона. Он рассказал, видит ли потенциал у россиян атаковать без пауз на Авдеевском направлении.

"Без паузы у них не удастся уже. Потому что резервы, которые были предназначены, чтобы дойти до Карловки, до Карловского водохранилища - потеряны. Еще во время штурмов Авдеевки они были уничтожены. И теперь они вынуждены восстанавливаться. Они выводят отдельные подразделения оттуда. То есть, как минимум на уровне батальона для восстановления и затем для дальнейшей ротации. И этот процесс будет в дальнейшем продолжаться еще несколько недель. По крайней мере, две-три недели они попытаются накопиться для того, чтобы нанести удар", - сказал Кузан.

Видео дня

По его словам, в районе сел Бердичи, Семеновка и Орловка захватчики надеялись, что дойдут до водных преград - до системы водоемов, но задержались на восточном берегу.

"Даже к водоемам не отодвинули наши силы, которые, казалось бы без надлежащих укреплений, в низменности, и казалось, что именно здесь должен был бы выровняться фронт. Фронт выровнялся раньше именно благодаря грамотно организованной обороне, и потому, что были сбиты волны наступательных сил противника", - сказал Кузан.

Также он прокомментировал, почему только сейчас Силы обороны Украины взялись за активное строительство фортификационных сооружений, в том числе на Авдеевском направлении.

"Все зависит от стратегии ведения войны. Если еще в прошлом году мы все ресурсы направляли как раз для наступления, то есть, нам было важно по всему югу, всей линии фронта, запутать врага, не дать ему понять, на каком участке у нас будет это наступление - где мы сможем проломить этот фронт. Поэтому, очевидно, что мы не могли на этом участке заниматься большим строительными работами. Мы не могли делать эти минные поля, потому что это ограничивало бы наше поле для маневра, и очевидно, противник бы понимал, где эти направления, где мы будем сосредотачивать свои силы для наступления", - подчеркнул Кузан.

Он добавил, что наступательная кампания предусматривает направление ресурсов на одни мероприятия, а оборонительная кампания - это изменение ресурсов, которые направляются не на наступление, а на оборону.

"Конечно, нам очень нужны были бы эти деньги, чтобы готовить одновременно и одну кампанию, и другую, но, однако, наши ресурсы действительно ограничены", - сказал Кузан.

Также он рассказал, зачем россияне штурмуют Роботино, где погибает большое количество личного состава оккупантов.

"Это очень важно, это же политическая задача Путина. Перед выборами он хочет нивелировать наши успехи, как они говорят, что все это, это заслуги, успехи украинского контрнаступления за прошлый год, и вот теперь, если, мол, до выборов мы срежем, то нет никакого продвижения у Вооруженных сил Украины, и Путин опять победитель... Они будут выдавать эти несколько квадратных километров как свое огромное преимущество", - подчеркнул Кузан.

Эксперт отметил, что сейчас с трех сторон - с юга, запада и востока, идут постоянные непрерывные атаки этого плацдарма у Роботино.

"Вбрасывают одну за другой большие или меньшие пехотные группы. Они пытаются закрепиться в этих руинах, живут буквально по несколько дней, не вылезают из этих нор. А как только вылезают - их накрывает наша артиллерия или ударные беспилотники", - сказал Кузан.

Ситуация в Авдеевке

10 марта офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что наступление россиян возле города Авдеевка "захлебнулось". По его словам, морально-психологическое состояние противников очень низкое.

Вас также могут заинтересовать новости: