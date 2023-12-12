Во время этой волны враг "поехал техникой", потому что за несколько дней небольших морозов почвы подмерзли.

На Авдеевском направлении уже третий день подряд "очень горячо", враг давит массированным напором с десятков направлений при поддержке бронетехники. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Очень жарко. Реально, сегодня еще больше чем было вчера и позавчера. Действительно, враг поехал. За несколько дней хоть и небольших морозов грунты немного "схватились", подмерзли и техника поехала. В принципе, наши командиры понимали, ждали, что так будет и готовились к этому. Как следствие, уже десятки единиц вражеской техники за эти двое суток, а сегодня уже третья, подбито и сожжено на нашем направлении. Также враг за сутки в среднем от 30 до 40 массированных обстрелов осуществляет, по позициям это конечно в разы больше и считается сотнями. По авиабомбовым ударам, по городу за последнюю неделю видим где - то 6-8 ежесуточно", - рассказал Барабаш.

Он отметил, что враг штурмует у Авдеевки "массированным напором" с десятков направлений, но украинские защитники крепко держат линию обороны.

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"Эти "мясные штурмы", они постоянные, с очень многих направлений. Это не одно, не три, не пять этих направлений, а реально уже десятками. Они малыми группами по 5-8-10 человек, с очень многих направлений одновременно пытаются штурмовать. Пытаются найти щелочку в нашей линии обороны. Действительно, это такое массовое нашествие по характеру. Но наши Вооруженные силы держат линию обороны и отражают эти атаки. За минувшие сутки почти 50 штурмовых действий врага, это сугубо по нашему направлению произошло", - подчеркнул Барабаш.

По словам главы Авдеевской ГВА российские оккупанты постоянно меняют тактику штурмов, поэтому каждая массированная вражеская волна от начала октября отлична от предыдущей и имеет свои особенности.

"Первая волна - они ехали как на парад, большим количеством техники и очень вызывающе. Думали, что они сейчас просто заедут и проедутся, не понятно на что они рассчитывали. Как следствие, уже в первой волне сотни единиц вражеской техники были уничтожены. Вторая волна отличалась от первой тем, что они разделили направления (штурмов - УНИАН) и несколько колонн шло в разных направлениях. Не такими большими силами, меньшими, их было несколько тех колонн", - сказал Барабаш.

Нынешняя волна вражеского нашествия наращивалась количеством именно пехотных штурмов, потому что погодные условия не давали возможности российским оккупантам применять технику.

"Эта третья волна, а может уже и четвертая, откровенно говоря сложно подсчитать сколько этих волн было. Очень долго эта третья волна постоянно наращивалась и наращивалась по количеству штурмовых действий именно пехотой, без использования техники. Потому что погодные условия не давали им возможности. И где-то видимо недели полторы нам казалось, что это уже пик штурмовых действий чисто пехотой. Но, они продолжали наращивать количество направлений и количество личного состава в своих штурмовых действиях. А позавчера уже поехала их техника. Или это продолжение третьей волны, или уже четвертая волна, кто его знает. Тактика меняется постоянно", - подчеркнул Барабаш.

Он добавил, что во время третьей волны, в отличие от двух предыдущих, российские захватчики добавили два направления своих штурмовых действий.

"Это не новые направления, они были и раньше. Но из них очень редко, малыми штурмовыми группами иногда они пытались проявлять активность. Это из Донецка через Спартак на Авдеевку и из Ясиноватой через так называемую "промку" Авдеевскую. То на этой третьей волне, они эти направления очень активно применяют. А также, добавили еще с полутора десятка направлений более-менее таких, где не может пройти их техника, потому что там везде железная дорога, там больше штурмовой пехоты", - пояснил Барабаш.

Также глава Авдеевской ГВА рассказал, что эвакуация гражданского населения из города не останавливается, но иногда ее отменяют из-за сложных погодных условий. "Позавчера мы ее отменили, потому что был очень сильный гололед у нас. Кроме опасности обстрелов и FPV-дронов по дороге, еще добавился гололед. Активность эвакуации немного упала, едут в среднем где-то 3-5 человек, сегодня например 7 выехало. Хотя еще три недели назад выезжало до 30 человек. По состоянию на сейчас 1242 человека остается в городе", - акцентировал Барабаш.

Кроме того, продолжается доставка в город гуманитарной помощи, хотя несколько в меньших объемах. "Раньше в среднем 23-24 тонны в месяц гуманитарной помощи завозили в город. За последние три недели в среднем в неделю до 1 тонны, может, немножко больше завозим. Мы их накопили еще с самого начала полномасштабного вторжения. Где-то на 2,5-3 месяца есть резервы в городе продуктов питания, гигиенических и медицинских средств", - подчеркнул Барабаш.

Он добавил, что гражданские жители в основном круглосуточно находятся в подвалах многоэтажных домов, которые еще уцелели. Также в городе остались медики, которые оказывают первую необходимую помощь и раздают людям лекарства на волонтерском пункте.

"Ни одного уцелевшего дома в городе нет, подвалы в разбитых зданиях. Или это подвалы в частных жилищах людей. В городе еще остается два врача и четыре медицинские сестры. Конечно, чего-то очень специфического может не быть, но даже инсулин у нас есть, хранится в надлежащем температурном режиме. Если кто-то получает ранения, то первую помощь оказываем в больнице, а потом вывозим в более безопасные общины", - пояснил Барабаш.

Как сообщал УНИАН, на Авдеевском и Марьинском направлениях два дня продолжаются массированные наступательные действия российских оккупантов. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. Враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы. Позавчера на Авдеевском направлении отбито 49 атак, уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин.

На днях глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что несмотря на погодные условия российские захватчики не оставляют попыток захватить город. Вокруг Авдеевки продолжаются почти круглосуточные вражеские штурмы.

В британской разведке отмечают, что в течение последней недели Авдеевка оставалась сектором, где происходят самые интенсивные бои на фронте. Отмечается, что российские наступления продолжают характеризоваться преимущественно нападениями пехоты.

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