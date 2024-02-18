По словам Лиховия, окружения украинских военных допущено не было.

По состоянию на вечер субботы, 17 февраля 2023 года, все подразделения Сил обороны Украины, которые находились под угрозой блокировки в Авдеевке, выведены на более выгодные оборонительные позиции. Такое заявление сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Как он отметил в эфире проекта "УП. Итоги", украинские защитники "продолжают выполнять боевые задачи, стоят на пути дальнейшего продвижения врага". Он подчеркнул, что окружения украинских военных не было допущено.

При этом количество военных, погибших или попавших в плен во время операции по выходу из города, Лиховий назвать не смог. По его словам, эту информацию нужно верифицировать. Кроме того, некоторые из тех, кто, как считается, попал во вражеский плен, через несколько дней могут выйти на связь. Он добавил, что ночью "были определенные проблемы со средствами связи".

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"Эта операция не стала для украинского войска трагедией, она даже близко не стоит в одном ряду с такими примерами как Иловайск, Мариуполь, еще некоторые негативные проявления, когда наши силы попадали в окружение. Здесь окружения не произошло ... Общее количество потерь за день не является вообще поводом говорить о чем-то экстраординарном. Это близкие к средним общие потери", – резюмировал он.

Вывод украинских войск из Авдеевки

Как известно, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о решении вывести украинских военных из Авдеевки.

Днем командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что "выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки". Однако некоторое количество украинских защитников попало в плен.

Президент Владимир Зеленский, комментируя выход военных из города, выразил уверенность в том, что Украина вернет Авдеевку.

На ситуацию отреагировал и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он считает, что решение о выводе подразделений из Авдеевки пришлось принимать, в частности, и из-за американских законодателей, которые до сих пор не одобрили предоставление Украине экстренной помощи.

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