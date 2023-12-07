В частности, имитация российских атак происходит в случаях, когда приезжает российское военное руководство и сразу же пытается гнать солдат на убой.

На Марьинском направлении российские захватчики кое-где начали имитировать атаки, которые можно описать известными высказыванием "потемкинские деревни". Об этом спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал в эфире информационного марафона.

Как подчеркнул Штупун, происходит определенная имитация вражеских атак.

"Что касается активности оккупантов, то в некоторых случаях они просто как "потемкинские деревни", - отметил спикер.

По его словам, из радиоперехватов становится понятно, что иногда, когда приезжает какое-то российское военное руководство и гонит солдат вперед, то на тактическом уровне оккупанты между собой говорят: "Давайте пойдем вперед, сымитируем, чтобы они от нас откараскались".

Также он рассказал о ситуации на Авдеевском направлении.

"Если говорить об Авдеевке, то там за сутки отбито аж 34 атаки противника. Враг пытался идти вперед восточнее Новобахмутовки, в районах степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского. Очень активно обстреливает город. Очень активно обстреливает наши позиции вокруг города", - сказал Штупун.

В то же время, спикер добавил, что на Марьинском направлении не спадает враждебная активность. Вчера за сутки отбито 17 вражеских атак в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Штупун отметил, что в целом на Таврическом направлении вторые сутки подряд оккупанты очень активно используют дроны-камикадзе и авиацию.

"Также значительно увеличили количество боевых столкновений. Всего, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 13 авиударов и провел 61 боевое столкновение. То есть, это довольно много. Также совершил 743 артобстрела. Соответственно, потери врага выросли. За прошедшие сутки составили 513 человек. Также уничтожено 45 единиц военной техники. Враг начал больше ее применить", - сказал Штупун.

В частности, полностью уничтожено 6 танков, 12 боевых бронированных машин, одно средство ПВО и 5 артиллерийских систем (среди них - самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан", который враг использовал для уничтожения украинских оборонительных позиций).

Штупун также объяснил рост активности применения оккупантами штурмовых самолетов Су-25 и вертолетов Ка-52.

В частности, перерыв в применении авиации был связан с вражеской подготовкой и перегруппировкой, с накоплением сил и средств, а также погода была не очень благоприятной. "Не далеко они видели", - сказал Штупун.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в британской разведке отметили, что российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области.

Марьинка является прифронтовым городом с 2014 года, и до российского вторжения в Украину в нем проживало 9 тыс. человек.

В последнее время российские оккупанты сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Марьинке, которые расположены вблизи оккупированного Донецка. Учитывая то, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов.

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