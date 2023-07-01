В частности, российские войска могут сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, а также попытаться создать радиологический шлейф, чтобы охватить большую территорию юга Украины.

Российские войска вряд ли вызовут умышленную аварию на ЗАЭС, и Россия, вероятно, использует эту угрозу, чтобы попытаться сдержать украинское контрнаступление и поддержку Запада для Украины перед предстоящим саммитом НАТО.

Как отмечается в новом отчете Института изучения войны (ISW), по предварительным оценкам аналитиков, российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиологического инцидента на ЗАЭС, который к тому же может еще больше ухудшить способность России по укреплению оккупации Юга Украины.

"Однако вероятное уничтожение Россией дамбы Каховской ГЭС также негативно повлияло на российские силы, поэтому нельзя исключать вероятные планы России по диверсии на ЗАЭС. Российские войска могут осуществить несколько возможных радиационных техногенных инцидентов на ЗАЭС, некоторые более серьезные, чем другие", - отмечают аналитики.

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В частности, как отмечают в ISW, российские войска могут сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать потенциальному пересечению его украинскими войсками.

"Российские войска также могут попытаться создать радиологический шлейф, чтобы охватить большую территорию юга Украины, хотя реакторы сконструированы таким образом, чтобы сделать это трудно", - отмечают аналитики.

Они напоминают, что в Запорожской области с июня по сентябрь преобладают северные ветры, хотя прогнозируемые направления ветра в районе после сообщенного срока эвакуации 5 июля включают дни преимущественно восточных ветров. Поэтому шлейф радиации от ЗАЭС несомненно повлияет на российские силы в Запорожской и Херсонской областях и, возможно, в Крыму, при этом повлияет на российские силы в большей степени, чем на украинские.

Кроме того, отмечают в ISW, российские войска могут осуществить техногенную "аварию", которая создаст меньший радиационный радиус, с целью предотвратить украинское продвижение вблизи самой ЗАЭС.

В то же время, отмечается, что ни один из этих вариантов не принесет большей военной пользы для российских сил, чем вероятные последствия, которые они повлекут.

"Украина, со своей стороны, не получит никакой выгоды от вызова радиационного инцидента на ЗАЭС... делая попытки России создать условия для обвинения Украины в таком инциденте абсолютно неправдоподобными, даже если она могла бы сделать это без физической оккупации завода", - отмечают аналитики.

Отмечается также, что, несмотря на сообщения украинской разведки, ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские подразделения покидают ЗАЭС или ближайшую территорию по состоянию на 30 июня.

Угроза аварии на ЗАЭС-что известно

Украина считает вполне реальным сценарий, при котором Россия подорвет оккупированную ею Запорожскую АЭС, как уже произошло с плотиной Каховского водохранилища.

В частности, по данным разведки, оккупанты заминировали ЗАЭС, разместив около 4 из 6 энергоблоков технику со взрывчаткой, а также заминировали пруд-охладитель.

При этом в НАЭК "Энергоатом" отмечали, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после происшествия, поскольку через россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

30 июня в ГУР сообщили, что сотрудники "Росатома" на ЗАЭС получили указание покинуть Запорожскую атомную электростанцию до 5 июля.

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