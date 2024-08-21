Еще 16 вражеских беспилотников локально потеряны.

Силы обороны Украины сбили 50 ударных дронов типа "Шахед" и одну авиационную ракету, запущенных из России. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 72 воздушных российских целей.

"В ночь на 21 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области, и 69-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - РФ)", - говорится в сообщении.

Видео дня

Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей", - подчеркнул Олещук.

В то же время, еще 16 вражеских беспилотников локально потеряны - предположительно упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется.

Кроме того, зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БпЛА вернулся "на родину" - в Белгородскую область.

По состоянию на 11.15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве в Черкасской области. Боевая работа продолжается.

Как уточняет Киевская городская военная администрация, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов.

"Но силами и средствами ПВО все ударные БпЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", - сказано в сообщении.

В связи с этим, по текущим данным - в городе без жертв и разрушений.

ПВО для Украины - новости

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ряд западных союзников Украины не выполняют взятых на себя обязательств по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другой военной техники.

В частности, несколько стран НАТО во время июльского саммита альянса в Вашингтоне пообещали отправить по крайней мере пять дополнительных систем ПВО большой дальности, которые Украина до сих пор не получила.

Вас также могут заинтересовать новости: