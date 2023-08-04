Тем временем морских дронов уже боятся в Сочи - там будут усиливать безопасность.

Россияне пытаются буксировать пораженный морским беспилотником большой десантный корабль "Оленеводский горняк".

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ", к процессу буксировки привлекли минимум два судна. Появились кадры процесса.

Впрочем, дрон нанес значительные повреждения конструкции судна. Оно перегнулось на бок и продолжало тонуть. Вокруг собрались другие суда.

Между тем официально в России не комментируют удачную работу дрона СБУ. Об атаке на корабли в Новороссийске молчат. Вместе с тем, украинских надводных беспилотников боятся уже в Сочи. Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", в Сочи усилят периметр безопасности морского порта. Решение принято на совещании с силовыми структурами на фоне атаки в Новороссийске.

Атака на корабли РФ в Новороссийске

В ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляют об атаке морских дронов.

По версии россиян, ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами, но их якобы уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

Впрочем, атака беспилотных катеров-камикадзе на военно-морскую базу в Новороссийске не была столь "неудачной", как об этом отчитывалось Минобороны РФ. Поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

К этой спецоперации причастна СБУ. Появилось эпическое видео с морского дрона.

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