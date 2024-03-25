В результате атаки украинских войск на оккупированный полуостров Крым был поврежден разведывательный корабль "Иван Хурс".
Как сообщает ASTRA со ссылкой на источники, в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было запущено 18 ракет. Россияне смогли сбить 11 из них.
Отмечается, что по судну попали сразу две ракеты. Сейчас информации о пострадавших нет.
"Повреждены в/ч на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал" и разведывательный корабль "Иван Хурс". По данным источников ASTRA, в "Ивана Хурса" попали сразу 2 ракеты. О пострадавших неизвестно", - пишет издание.
Атаки по российскому флоту
Как известно, это не первый удар по этому кораблю. В мае 2023 года повреждения получил российский разведывательный корабль "Иван Хурс". За ним несколько часов охотились украинские надводные дроны "Магура". Тогда корабль-разведчик РФ выполнял задание в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.
В Минобороны Британии заявили, что российский Черноморский флот потерял "функциональную активность" в результате неудачной для Кремля войны против Украины.
На днях были поражены два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов". По подсчетам военных аналитиков, сейчас у россиян в Черном море осталось только 7 больших десантных кораблей.