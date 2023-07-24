Сегодняшняя атака беспилотников на Москву "довольно значима", несмотря на отсутствие серьезного ущерба. Об этом пишет британское издание Sky News.
Отмечается, что во время этой атаки были поражены два нежилых здания в центре Москвы. При этом остается неясным, являлись ли эти здания изначальной целью беспилотников, или попали в них случайно из-за противодействия систем ПВО.
Автор публикации считает, что нынешняя атака является "довольно значимой" и знаменует собой третий случай, когда беспилотники причиняют ущерб российской столице.
"Они были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, — говорят в Минобороны, — но в центре Москвы еще успели нанести урон. Это довольно важный показатель и свидетельствует о том, насколько целеустремленными могут быть некоторые из этих дронов", – отмечает журналист.
Атака беспилотников в Москве 24 июля
Рано утром 24 июля жителей Москвы разбудили мощные взрывы. Как стало известно впоследствии, два беспилотника прорвались в центр российской столицы и упали недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению. Известно о повреждении минимум двух зданий, одно из которых – офисный центр.
По этому случаю бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередной нелепый пост с угрозами в адрес Украины. В частности он призвал наносить удары по "нестандартным" целям в Украине, не уточняя куда именно.
Военный эксперт Роман Свитан констатировал, что сегодняшний прорыв беспилотников к Москве подтверждает отсутствие у России сплошной системы ПВО.