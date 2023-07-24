Сегодня российская столица пережила уже третий налет беспилотников, который принес разрушения в самый центр Москвы.

Сегодняшняя атака беспилотников на Москву "довольно значима", несмотря на отсутствие серьезного ущерба. Об этом пишет британское издание Sky News.

Отмечается, что во время этой атаки были поражены два нежилых здания в центре Москвы. При этом остается неясным, являлись ли эти здания изначальной целью беспилотников, или попали в них случайно из-за противодействия систем ПВО.

Автор публикации считает, что нынешняя атака является "довольно значимой" и знаменует собой третий случай, когда беспилотники причиняют ущерб российской столице.

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"Они были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, — говорят в Минобороны, — но в центре Москвы еще успели нанести урон. Это довольно важный показатель и свидетельствует о том, насколько целеустремленными могут быть некоторые из этих дронов", – отмечает журналист.

Атака беспилотников в Москве 24 июля

Рано утром 24 июля жителей Москвы разбудили мощные взрывы. Как стало известно впоследствии, два беспилотника прорвались в центр российской столицы и упали недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению. Известно о повреждении минимум двух зданий, одно из которых – офисный центр.

По этому случаю бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередной нелепый пост с угрозами в адрес Украины. В частности он призвал наносить удары по "нестандартным" целям в Украине, не уточняя куда именно.

Военный эксперт Роман Свитан констатировал, что сегодняшний прорыв беспилотников к Москве подтверждает отсутствие у России сплошной системы ПВО.

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