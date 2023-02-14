"Зубы дракона" - это железобетонные конструкции, которые используют для препятствования движению танков и мотопехоты.

Российские войска готовятся к наступлению ВСУ на временно оккупированных территориях в Запорожской области и перекидывают туда так называемые "зубы драконы" - железобетонные конструкции, которые армия РФ использует для укрепления линии обороны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отметил, что оборонные конструкции оккупанты перевозят через город в сторону Бердянска.

Передислокацию "зубов дракона" заметили местные жители Мариуполя, засняв соответствующее видео.

Видео дня

Железобетонные конструкции "зубы дракона" в войне против Украины

Железобетонные конструкции "зубы дракона" - это квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см. Впервые их использовали на фронте во время Второй мировой войны для укрепления линии обороны. Считается, что "зубы дракона" способны значительно осложнить передвижение танков и мотопехоты со стороны противника.

На данный момент армия РФ пытается использовать "зубы дракона" для того, чтобы укрепить свои позиции в Украине. Известно, что с производством бетонных пирамид России помогает Беларусь.

Еще в октября 2022 года сообщалось, что оккупанты устанавливают соответствующие конструкции в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего, россияне перевозят свои конструкции именно через Мариуполь. 14 января 2023 года по городу также проехала колона с "зубами дракона" в сторону Бердянска.

Однако такие усилия оккупантов бесполезны перед возможностями ВСУ. Недавно в сеть попал ролик, как украинские военные с легкостью преодолевают "зубы дракона" россиян.

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