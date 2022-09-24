Советник ОП также спрогнозировал реакцию Запада на поставку Ираном дронов для РФ.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что атака российской армии на украинские города с использованием иранских беспилотников получит надлежащую реакцию от западных стран.

Об этом он заявил в разговоре с российским юристом Марком Фейгиным.

Арестович прокомментировал сегодняшнюю атаку иранскими дронами украинских городов.

"Это может означать две вещи: начали экономить ракеты или начали испробывать новые средства поражения и наши способы реакции на них", - заявил он.

Советник ОП также спрогнозировал реакцию Запада на поставку Ираном дронов для РФ. Арестович уверен, что они заинтересуются этими дронами, как оружием потециального соперника.

"То, что Иран навязался помогать России, на Западе очень хорошо отметили, особенно в Соединенных Штатах поставили "в зачет", и будет реакция. Ирану этого просто так не простят", - подчеркнул Арестович.

Иранские дроны "Shahed-136" в войне против Украины: что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

22 сентября на Николаевщине оккупанты нанесли удар по Очаковскому порту иранскими дронами-камикадзе Shahed 136 (Шахид-136), один из которых попал в буксир. В тот же день украинские военные сбили на Николаевщине 4 иранских дрона-камикадзе.

Также 23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб один человек. Еще один дрон-камикадзе ВСУ удалось сбить.

Министерство иностранных дел Украины решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.