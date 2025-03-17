Медсестра-травматолог из Денвера не верит в то, что Россия будет соблюдать перемирие.

Американка Ребекка Мацировская, которая спасает жизни украинских военных на передовой, высказалась о тактике президента США Дональда Трампа в вопросе войны, которую РФ ведет против Украины. С ней пообщалось издание The Independent.

"Знаете, что безумно? Я смотрю на [прямую трансляцию с боевого беспилотника], как попадание за попаданием прилетает на позицию моих [солдат]. И мы ждем, чтобы узнать, кто погиб или ранен. И голос Дональда Трампа на заднем плане говорит, что "они могли бы договориться, и это была бы очень хорошая сделка", и это было так иронично. Вы видите, как ваши друзья и коллеги, о которых вы заботились, потенциально умирают у вас на глазах, а вы слушаете, как лидер демократической страны говорит, что это не имеет значения", – отметила 31-летняя боевой медик.

Женщина – медсестра-травматолог из Денвера. Она стала волонтером и спасает жизни украинских защитников.

Видео дня

Говоря о возможности достижения перемирия в войне, Ребекка говорит, что не думает, что перемирие будет соблюдено.

"Я была бы очень рада возможности вывезти моих раненых ребят и дать им немного отдохнуть и передохнуть. Но исходя из истории и из того, как Россия неоднократно доказывала свое поведение, я не могу даже представить себе мир, в котором они действительно придерживались бы режима прекращения огня", – констатировала она.

Что военные говорят о возможном перемирии

Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что выступает против перемирия. "Тавр" говорит, что все еще верит в возможность победы Украины.

Старший сержант Сергей с позывным "Дед" объяснил, что линия соприкосновения очень большая, и трудно представить, что сотни тысяч людей по обе ее стороны вдруг все опустят оружие. Он также отрицает вероятный уход с поля боя на невыгодных условиях:

"А пацанов наших сколько погибло за три года! Что я им скажу на том свете? Что американцы заставили нас подписать капитуляцию и мы отползли, хотя еще могли стоять?!" – подчеркнул военный.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин напомнил, что он не помнит, чтобы во время проведения АТО/ООС – до полномасштабного вторжения РФ в Украину – был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: