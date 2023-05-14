Ракетоносители врага продолжают дежурство в море, но находятся в рассредоточенном состоянии.

В конце апреля украинские военные отмечали, что оккупанты переориентируются на пункты базирования в сторону Новороссийска (Краснодарский край РФ). По состоянию на сегодня российские захватчики не меняют место дислокации своего флота, но, вероятно, вывозят вещи из Севастопольских бухт в Крыму в сторону Краснодарского края, сообщила в эфире "24 канала" пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Дислокация для них пока остается та же. Они были между Тарханкутским полуостровом в сторону Новороссийска. Но активность больших десантных кораблей в море на прошлой неделе могла свидетельствовать, что они вывозят вещи из Севастопольских бухт, перемещая их в Новороссийск", – отметила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, оккупанты продолжают дежурить в море, несмотря на все обстоятельства и погодные условия, но не подходят к контролируемому Украиной участку.

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"Вряд ли у них есть столько людей, которые готовы там заполнить 7 больших десантных кораблей и отойти на расстояние до берега, который контролирует Украина, чтобы высадиться. Подхода туда не было, а курсирование между Севастополем и Новороссийском мы наблюдали. ... Ракетоносители продолжают дежурство в море. Они находятся в рассредоточенном состоянии, чтобы не быть собранными в одном конкретном месте и не быть пораженными", – пояснила Гуменюк.

Ситуация в Черном море - что надо знать

В конце апреля председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что сейчас кораблям Черноморского флота РФ безопаснее находиться на боевом дежурстве, чем в севастопольских бухтах. По его словам, после взрывов в Крыму российские моряки сами просятся в море.

1 мая спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что россияне боятся заходить в "родную гавань" Севастополя и из-за этого это выводят больше кораблей на дежурство в Черное море.

По информации военных, 13 мая враг имел на дежурстве в Черном море два ракетоносителя. Уже сегодня их количество было увеличено вдвое. Максимальный залп - до 25 "Калибров". Уровень ракетной угрозы остается высоким.

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