По словам секретаря СНБО, авторитарные лидеры за короткий промежуток времени могут принимать любые решения.

В демократических государствах, в отличие от авторитарных, происходят необходимые процедуры для предоставления военной и финансовой поддержки, поэтому помощь может задерживаться. Об этом в интервью "Укринформ" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, в демократических государствах должны происходить демократические процедуры, и сейчас они происходят.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы они очень быстро двигались, но это элемент демократии – постепенное прохождение всех процедур, необходимых для получения помощи", - пояснил Данилов.

Он отметил, что в вопросе передачи оружия "авторитарным странам гораздо проще".

"Там нет никаких процедур, никто не обращает внимания на мнение населения, избирателей. И поэтому авторитарные лидеры за короткий промежуток времени могут принимать любые решения. Как пример, Северная Корея и Иран, которые сейчас поставляют Российской Федерации оружие для убийства украинских детей", - сказал секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, имеет ли Украина план "Б" на случай, если партнеры будут продолжать затягивать с поставкой вооружения и выделением финансовой помощи, Данилов ответил, что "Украина была, есть и будет".

"Будет ли сложно? Да, будет сложно. Однако нам будет сложно до того момента, пока не одержим победу. Будет ли после победы легче? Да, будет. К сожалению, на пути к победе мы теряем людей, наших лучших из лучших. Но строить страну всегда трудно и сложно", - резюмировал Данилов.

Помощь Запада Украине

На этой неделе Сенат США окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины. Теперь документ должны направить в Палату представителей.

Законопроект предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов.

В то же время издание The Wall Street Journal отмечает, что республиканцы не могут решить, как поступить с помощью Украине.

Отмечается, что среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США царит хаос и смятение по вопросу американской помощи Украине.

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