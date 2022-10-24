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Украинские воины продолжают отправлять российских захватчиков домой, правда в черных пакетах. На этот раз ВСУ ликвидировали капитана Константина Смирнова.

Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Капитан спиртназа Константин Смирнов успешно демобилизован. А еще Костя был сыном генерала", - написал он.

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Очевидно, Смирнов руководил российскими спецназовцами. Место его ликвидации неизвестно. Россияне в соцсетях сообщают, что захватчик вырос в семье военного. Его отец - генерал.

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Потери России в Украине

С 24 февраля по 23 октября враг потерял около 67,5 тыс. человек.  Потери личного состава противника за последние сутки - 400 человек.  

Хотя в РФ скрывают потери на войне, об этом не молчат и сами захватчики. В одном из недавних перехватов оккупант рассказал, что у русских так много потерь из-за некомпетентного командования.

Как стало известно сегодня, украинские воины ликвидировали дежурного офицера армии РФ-командира разведроты Андрея Рогова. Он имел звание старшего лейтенанта.

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