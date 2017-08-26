Канада приветствует договоренность о "школьном перемирии" на Донбассе - глава МИД Фриланд

03:41, 26 августа 2017
Война
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Также Фриланд еще раз подчеркнула о поддержке суверенитета Украины.

Христя Фриланд / REUTERS

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд приветствовала достигнутую договоренность о прекращении огня на Востоке Украины к началу школьного сезона.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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"Канада приветствует прекращение огня на востоке Украины к началу учебного года. Обстрелы должны прекратиться немедленно. Мы снова подчеркиваем полную поддержку суверенитету Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Порошенко провел телефоный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.

Ранее участники ТКГ договорились установить с 24 июня по 31 августа, на время уборки урожая так называемое «хлебное перемирие», однако российско-оккупационные войска ежедневно нарушали его.

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Теги: #школьное перемирие на Донбассе#глава МИД Канады