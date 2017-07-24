Российские офицеры на Донбассе доводят своих подчиненных до суицида - разведка

Среди личного состава российских оккупационных войск отмечаются очередные случаи небоевых потерь и суицида в результате издевательств российских офицеров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

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«Среди личного состава российских оккупационных войск отмечаются очередные случаи небоевых потерь и суицида в результате издевательств российских офицеров и доведения подчиненных до самоубийства. 23 июля с.г. военнослужащий одного из подразделений 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ совершил самоубийство с использованием личного оружия», - говорится в сообщении.

В разведке также сообщили, что во избежание ответственности командование представляет небоевые потери как гибель на передовой позиции при выполнении боевых заданий.