Миссия ОБСЕ лишь частично имеет доступ к участкам разведения сил на Донбассе

Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

«Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины). Доступ СММ на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках», - говорится в сообщении.

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Как отметили в миссии ОБСЕ, наблюдатели готовы и могут осуществлять наблюдение, но им нужен доступ. В этой связи добавляется, что Совместный центр по контролю и координации должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, а также координировать разминирование.