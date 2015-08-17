Раненых украинских солдат отправят на лечение в Германию

Украинские солдаты, пострадавшие в ходе боевых действий на востоке страны, в ближайшие дни будут отправлены на лечение в Германию.

Об этом в понедельник, 17 августа, говорится в сообщении посольства ФРГ в Украине, сообщает DW.

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Как отмечает посольство, команда из четырех врачей бундесвера прибыла в Украину накануне, 16 августа. Их задача - подготовить украинских солдат к транспортировке. Сколько именно человек будет отправлено на лечение, не уточняется.

Бундесвер ранее уже оказывал Украине поддержку в виде медицинских материалов, а также обучения медперсонала. Кроме того, в марте 2014 года в Германию на лечение были отправлены 24 пострадавших в ходе событий на Майдане. В сентябре того же года на лечение в клиники ФРГ были направлены 20 украинских солдат, а в марте 2015 года - еще 17 военнослужащих, получивших ранения на востоке страны.