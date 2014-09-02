В Германию на лечение отправят 20 бойцов, тяжелораненых в боях под Иловайском

Об этом на своей странице в соцсети написала советник президента Ольга Богомолец.

Решение об отправке солдат, получивших тяжелые ранения в боях под Иловайском, на лечение в Германию принималось на президентском уровне.Читайте такжеКомбат "Донбасса" о ситуации в Иловайске: Вытащили еще 10 раненых

"Президент Украины Петр Порошенко поручил мне как своему советнику контролировать процесс осмотра раненых солдат в Киевском военном госпитале, чтобы иметь возможность отобрать 20 военных, которые требуют срочного лечения и оперативного вмешательства, которое не может быть предоставлено в Украине", - написала она.

Врачи всю ночь занимались подготовкой раненых солдат и документации для срочной отправки в Германию.Читайте такжеЗа последние сутки в военный госпиталь Днепропетровска привезли более ста раненых

Сегодня в 10.30 колонна из 15 специально оборудованных автомобилей скорой помощи с украинскими военными отправится из Киевского военного госпиталя в аэропорт Борисполь. Специальный самолет Бундесвера доставит раненых для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинские учреждения по всей Германии, город Кобленц, Ульм, Берлин, Гамбург.