Захарченко заявил, что выход боевиков из Широкино – ловушка для военных

Об этом Захарченко заявил в интервью журналистам "ПРТ", сообщает 0629.ua.

Так, отвечая на вопрос, нет ли опасения, что территория Широкино станет плацдармом для силовиков Украины после отвода из поселка подразделений "ДНР", Захарченко ответил, что это не плацдарм, а ловушка.

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"Рельеф местности в Широкино - это низина, есть две господствующие высоты, с одной стороны держит Украина, с другой стороны держим мы. Мы отошли на господствующую высоту. Поэтому это может быть ловушкой, в таком случае, а не плацдармом. Нет, не боюсь, сложный рельеф местности, с одной стороны, хорошо подготовленные позиции, поэтому эти полтора километра ничего в тактическом вопросе не решают, но в политическом решают много", - подчеркнул Захарченко.

Как предположили в издании, таким образом Захарченко подтвердил, что отвод войск "ДНР" на укрепленные позиции господствующей высоты в районе Широкино - политический ход в преддверии начала минских встреч по урегулированию украинского кризиса, которые начались 7 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее пророссийские боевики отступили от поселка Широкино, что под Мариуполем Донецкой области.

Миссия ОБСЕ подтвердила отход боевиков из поселка.