Меркель и Олланд раскритиковали отсутствие прогресса в реализации минских соглашений

Об этом шла речь во время их телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает DW.COM. Ангела Меркель указала на"тревожное количество нарушений перемирия" на Донбассе.

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Отчеты наблюдательной миссии ОБСЕ свидетельствуют, что применение оружия, в том числе и тяжелого вооружения, в большинстве случаев зафиксировано со стороны боевиков, которых поддерживает Россия, отметила канцлер Германии. Она также подчеркнула, что соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения в соответствии с минскими соглашениями является первоочередным и обязательным.

Разговор между тремя лидерами продолжался 45 минут, и состоялся вскоре после того, как министры иностранных дел ЕС в Люксембурге продлили санкции против России до января 2016 года.

Напомним, 23 июня министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины встретятся в Париже в так называемом "нормандском формате" и обсудят ситуацию на Донбассе.