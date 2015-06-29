Боевики увеличили количество обстрелов позиций пограничников
12:06, 29 июня 2015Война
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В течение минувших суток возросло количество обстрелов пограничников со стороны незаконных вооруженных формирований.
Пограничники жалуются на активизацию боевиков / dpsu.gov.ua
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.
”Российские наемники 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных”, - отметили в ведомстве.
Так, боевики трижды совершили обстрелы блокпоста ”Золотое” из стрелкового оружия, ГП-25 и пулеметов. Пограничники и военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь и заставили врага отступить.
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Кроме того, террористы дважды обстреляли блокпост ”Майорское” из минометов и стрелкового оружия.
Также боевики обстреляли из стрелкового оружия блокпост ”Марьинка”, на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Пострадавших нет.
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