За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще шестеро получили ранения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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"За сутки в результате провокаций, столкновений, погиб один украинский военный и шестеро получили ранения", - сказал Лысенко.

Он также сообщил, что вследствие обстрела боевиков в Луганской области погибла местная жительница.

"Вследствие дерзкого обстрела боевиками шахты "Пролетарская" Новоташковского района погибла местная жительница. Таким образом обстрелы со стороны российских наемников приводят к новым смертям среди мирного населения", - подчеркнул Лысенко.

Помимо этого, по словам Лысенко, во время минометного обстрела населенного пункта Пески несколько мин разорвались неподалеку от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отметил, что таким образом боевики подвергают опасности членов международной наблюдательной миссии, а также грубо нарушают Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, с 18.00 до полуночи 2 мая ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной, российско-террористические войска 28 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали украинских военных из стрелкового оружия, автоматических гранатометов, "Градов", минометов калибра 120 миллиметров, а также артиллерии калибра 122 миллиметра.

Напомним, 2 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе, начиная с 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления террористов на Мариуполь.