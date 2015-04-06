Опубликовано видео уничтожения Дебальцево артилерией боевиков
В сети опубликовали видео, снятое украинским корректировщиком с крыши многоэтажного дома во время сильнейшего обстрела Дебальцево в феврале.
На видео присутствует ненормативная лексика
На кадрах видны многочисленные взрывы среди домов, а также слышны звуки летящих снарядов.
Во время обстрела мужчина, снимаюший видео, вычисляет, откуда происходит обстрел города и передает по рации координаты вражеской артиллерии.
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"Маклауд Джексону! Маклауд Джексону! Срочно передай дирекционный: семь семдесят, сразу за поселком!", - сообщает корректировщик по рации.
Как сообщается в описании, видео было найдено с телефоном в конце марта 2015 года, судьба солдата ВСУ не известна.
Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в феврале из Дебальцево было выведено 2130 украинских военнослужащих.
Битва за Дебальцево - железнодорожный узел огромного значения для сепаратистов из-за его связи с Россией - была одним из самых ожесточенных сражений за все время конфликта.
По официальным данным, под Дебальцево украинские силовики потеряли 66 бойцов, более 300 получили ранения.
Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что в Дебальцево Донецкой области было найдено 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов боевиков.
Справка УНИАН
Дирекционный угол - угол, определяющий направление стрельбы. Используется при топогеодезической привязке, определении направлений артиллерийского и ружейно-пулемётного огня, вычислении координат целей и др.