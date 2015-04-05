Боевики восстанавливают железнодорожные станции "Иловайск" и "Дебальцево" для перевозки оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он отметил, что с российской стороны запрещен въезд на территорию так называемых "ЛНH" и "ДНР" автомобильного и грузового транспорта военного назначения.

"Вооружение и боеприпасы планируется поставлять с помощью железной дороги", - добавил Мотузяник.

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По его словам, террористы продолжают ремонтно-восстановительные работы на железнодорожных станциях "Иловайск" и "Дебальцево".

"В настоящее время серьезной проблемой для боевиков остается острая нехватка квалифицированной рабочей силы и подвижного ремонтного состава. Они пытаются привлекать гражданских специалистов, но такие попытки редко удаются - люди отказываются сотрудничать с бандитами", - подчеркнул Мотузяник.