В оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв - над городом поднялся "гриб" дыма (видео)

О причинах взрыва пока ничего не известно.

10 июля в оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв, сообщают пользователи соцсетей.

Читайте такжеПоявились подробности взрыва в оккупированном Донецке

Также об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer. "От этого прилета все дома во всем городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским, ходором пошли", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором запечатлены последствия мощного взрыва - над оккупированным городом поднялся "гриб" дыма.

Ранее местные жители в социальных сетях сообщали, что в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар.