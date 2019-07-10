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В оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв - над городом поднялся "гриб" дыма (видео)

15:06, 10 июля 2019
Война
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Взрыв произошел 10 июля / Скриншот

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Также об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer. "От этого прилета все дома во всем городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским, ходором пошли", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором запечатлены последствия мощного взрыва - над оккупированным городом поднялся "гриб" дыма.

Ранее местные жители в социальных сетях сообщали, что в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар.

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Теги: #Докучаевск#взрыв