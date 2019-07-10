В оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв - над городом поднялся "гриб" дыма (видео)
15:06, 10 июля 2019Война
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О причинах взрыва пока ничего не известно.
Взрыв произошел 10 июля / Скриншот
10 июля в оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв, сообщают пользователи соцсетей.
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Также об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer. "От этого прилета все дома во всем городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским, ходором пошли", - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором запечатлены последствия мощного взрыва - над оккупированным городом поднялся "гриб" дыма.
Ранее местные жители в социальных сетях сообщали, что в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар.
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