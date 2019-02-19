В Воздушных силах ВСУ уверяют, что пролетов военной авиации РФ на Донбассе не было

В Командовании Воздушных сил отметили, что проверили информацию, и она не соответствует действительности.

Офицер пресс-центра командования Воздушными силами Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский заявил, что пролеты военной авиации РФ в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не были зафиксированы.

Об этом он сообщил, комментируя информацию о якобы пролете военного самолета в зоне ООС.

«В сети Интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив вышеуказанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности», - отмечается в сообщении командования Воздушных сил в Facebook.

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В Воздушных силах подчеркивают, что дежурные силы противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины ежедневно несут боевое дежурство и стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Струтинский в комментарии УНИАН отметил, что 15 февраля в районе проведения операции Объединенных сил была «очень хорошая погода», а военные самолеты РФ над Донбассом не были замечены. «Неподалёку от границы с Украиной, в том числе, над территорией РФ, находятся воздушные трассы, по ним пролетают рейсовые самолеты. При хорошей видимости самолеты, летящие на высоте до 10 000 метров, можно наблюдать из того населенного пункта, о котором шла речь в отчете ОБСЕ. Какой именно самолет? Это трудно сказать, по нашим данным, самолетов воздушно-космических сил РФ над территорией ООС не было», - заявил он.

Напомним, в отчете СММ ОБСЕ отмечалось, что над оккупированными территориями Донбасса заметили бомбардировщик. Наблюдатели предположили, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (вероятно Ту-95 или Ту-142).