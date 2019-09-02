Афиша на осень 2019: лечимся от хандры на концертах, в кино и не только

Главные музыкальные концерты осени 2019

Осенью 2019 года украинцев ждет целое множество достойных внимания музыкальных концертов для ценителей самых разнообразных жанров. И что приятно радует, среди них немало украинских исполнителей.

Читайте такжеКак быть туристом в своем городе

JMSN (Киев, Caribbean Club, 2 сентября)

Один из первых концертов осени 2019 года станет подарком для настоящих музыкальных эстетов. После двух успешных концертов в 2017 и 2018 годах в Киев возвращается американский соул-певец JMSN, сочетающий в своем творчестве чувственный вокал и мощный гитарный грув. Посетителям предстоящего киевского концерта музыкант обещает привезти не только уже известные композиции, но и совершенно новый материал, который должен войти в его будущий новый альбом.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 590 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Турне «Виртуозы Киева. Симфонии вселенной» (4-10 сентября)

Если вы ценитель более классической музыки, осень подготовила и для вас кое-что интересное. Симфонический оркестр «Виртуозы Киева» заедет в шесть городов Украины, где представит свою программу «Симфонии вселенной». Ценителей академической музыки ждет потрясающее шоу, которое на сценах представят сразу 60 классических музыкантов.

Начнется турне концертом в Чернигове 4 сентября, далее последует Харьков, Днепр, Одесса, Киев и Львов. Билеты от 120 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Balthazar (Киев, Bel etage, 17 сентября)

Читайте такжеГде оторваться в Европе: четыре идеи для тех, кто не успел на фестивальный сезон

В Украину возвращается, пожалуй, одна из самых любимых группы украинских меломанов – бельгийские инди-рокеры Balthazar. Все началось с киевского концерта коллектива в начале 2016 года, буквально влюбившего в себя украинскую публику. Далее последовало не менее успешное выступление на Захид.фест летом того же года. После этого бельгийцы взяли перерыв на несколько лет, однако украинская публика не сильно по ним скучала. Ведь за оба солиста Balthazar - Йинте Депре и Маартен Девольдере – поочередно приезжали в Украину со своими сайд-проектами J.Bernardt и Warhaus. Однако в начале 2019 года Balthazar выпустили свою долгожданную новую пластинку Fever, которую критики уже успели окрестить чуть ли не лучшей в дискографии группы. Именно с ней музыканты и познакомят украинскую публику 17 сентября.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 1120 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Salvador Sobral (Киев, МЦКИ ПУ, 20 сентября)

В Украину возвращается победитель киевского Евровидения-2017 португальский джазовый музыкант Сальвадор Собрал. Музыкант покорил публику своей трогательной песней, а еще – личной историей. Ведь побеждал он на конкурсе, будучи тяжело больным – с пороком сердца. После победы в конкурсе Сальвадор пропал более чем на год – за это время ему наконец сделали сложную операцию, и музыкант пошел на поправку. Более того, он смог вернуться к любимому делу – музыке. Альбом Сальвадора Собрала Paris, Lisboa увидел свет в марте 2019 года, именно его он и представит в Киеве в сопровождении лучших джазовых музыкантов мира в рамках мирового турне. Не обойдется и без победной песни музыканта - Amar Pelos Dois.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 400 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Evanescence (Киев, Stereo Plaza, 20 сентября)

Читайте такжеОткрываем сезон осенних путешествий: Каменец-Подольский – город семи народов

У тех, чья юность прошла в начале нулевых, в сентябре появится отличная возможность вспомнить молодость. Ведь в Киев возвращается одна из главных готик-рок групп того времени – американцы Evanescence. В 2003-м их песня Bring Me to Life звучала едва ли не из каждого чайника, а группа собрала целый букет музыкальных наград. Сильный вокал Эми Ли плюс ее особый театральный драматизм собрали целую армию поклонников группы. За 15 лет в истории Evanescence произошло много событий, они даже успели побывать в Украине. И вот теперь они возвращаются – чтобы представить свой альбом Synthesis 2017 года выпуска, да не просто так, а в сопровождении симфонического оркестра.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 1250 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

White Lies (Киев, Bel etage, 29 сентября)

В конце сентября в Киев заедет одна из лучших пост-панк групп современности – британцы White Lies. В Украине они представят свой пятый студийный альбом Five, который критики прозвали лучшим в дискографии коллектива. Услышать его стоит вживую уже потому, что группа отказалась отступать от своих принципов и творческого видения в угоду крупному лейблу, потребовавшему писать более попсовые песни. В итоге музыканты потеряли контракт, но не потеряли себя, выпустив запись на небольшом независимом лейбле.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1090 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Brunettes Shoot Blondes (Киев, Atlas, 4 октября)

Читайте такжеИнстаграмная столица: самые красивые локации для фотосессии в Киеве

Интеллектуальные романтики Brunettes Shoot Blondes родом из Кривого Рога наделали много шума на украинском музыкальном пространстве в 2014 году, выпустив необычный клип на песню Knock Knock, который мгновенно стал вирусным. Группа быстро начала набирать популярность, спустя полгода выпустила дебютный мини-альбом Bittersweet, приняла участие в нацотборе на Евровидение-2016 от Украины с песней Every Monday, а потом словно пропала из поля зрения. Напомнили ребята о себе лишь в 2019 году, также приняв участие в нацотборе на Евровидение. И хотя группа не победила в финале, тем не менее – совершила достойный камбэк. И вот теперь, с новыми идеями и новым материалом группа готовится дать свой первый большой концерт после творческого перерыва.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 350 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Время и Стекло (Киев, Дворец спорта, 5 октября)

Пожалуй, одна из самых популярных украинских поп-групп современности – Время и Стекло – в начале октября представит масштабное шоу VISLOVO. И не где-нибудь, а в 10-тысячном столичном Дворце спорта. Энергичный дуэт Нади Дорофеевой и Позитива обещает гостям концерта танцы до упаду под свои лучшие хиты и шоу с невероятными спецэффектами, руку к постановке которого приложат участники команды создателей перфоманса для выступления певицы Pink на премии Brit Awards.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 390 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

5vymir (Киев, Caribbean Club, 10 октября)

Продолжит парад концертов украинских музыкантов группа 5vymir, которая после годичной паузы 10 октября презентует в столице свой новый ЕР «Карма». Популярная среди украинских меломанов инди-группа обещает удивить слушателей совершенно новым звучанием, на которое среди прочего повлияли джаз, соул и традиционная музыка Востока.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 250 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Луна (Киев, Secret place, 11 октября)

Читайте такжеSlow travel в Закарпатье

Еще одна громкая премьера осень 2019 в украинской музыке – презентация нового шоу «Транс» дрим-поп певицы Луна. Томная красавица, известная благодаря своим хитам «Лютики», «Грустный дэнс», «Дельфины», Free Love и другие, готовится вновь очаровать публику своим гипнотическим перформансом с яркими визуальными эффектами. Место проведения концерта пока что держится в секрете, однако билеты на него уже активно раскупаются.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 250 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Dakh Daughters (Киев, МЦКИ ПУ, 17 октября)

Фрик-кабаре Dakh Daughters Band – одна из немногих актуальных украинских групп, сумевших добиться успеха за границей. Девушки, чьи яркие шоу ставит основатель театра ДАХ, один из лучших украинских современных постановщиков Влад Троицкий, давно собирают аншлаги в Европе и Америке, и вот теперь они готовы вновь встретиться с украинской публикой. Каждое шоу Dakh Daughters – это не просто музыкальный концерт. Это целые театральные постановки – с костюмами, гримом, танцами, монологами. Но и к музыкальной части в Dakh Daughters также подходят с полной ответственностью.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Dope (Киев, Atlas, 17 октября)

Для любителей музыки потяжелее осенью 2019 года также припасено кое-что интересное – концерт американских металлистов Dope. 17 октября группа, исполняющая нью-метал с элементами индастриалa, представит украинской публике эксклюзивную программу, посвященную 20-й годовщине своего дебютного альбома Felons and Revolutionaries.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

ionnalee (Киев, Bel etage, 19 октября)

Шведская аудиовизуальная кудесница Йонна Ли, давняя любимица украинской публики, возвращается в Киев с новым материалом – пластинкой Remember the Future. На этот раз она решила сконцентрироваться на неспешной танцевальной электронике, которая неизменно будет дополнена потрясающими визуальным шоу во время живых выступлений.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 740 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Scarlxrd (Киев, Bel etage, 20 октября)

Фанаты хип-хопа также получат дозу впечатлений осенью 2019 года, ведь в столицу едет мега-актуальный британский рэпер Мариус Листроп, известный под псевдонимом Scarlxrd. У артиста, уже отметившегося на ряде фестивалей мирового масштаба, в 2019 в планах сразу два полноценных альбома: Infinity – вышел в марте, Immxrtalisatixn - готовится к релизу в сентябре. В своем творчестве Scarlxrd сочетает, казалось бы, несовместимые жанры – хип-хоп и метал, и делает он это весьма успешно. Ну а его живые выступления – это отдельная история, наполненная безумными выходками и плотным взаимодействием с залом.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 820 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Onuka и Наони (Киев, МЦКИ ПУ, 25 октября)

Читайте такжеГород в объективе: 10 самых красивых фотолокаций Львова

Необычный дуэт электронного проекта Onuka и оркестра народных инструментов Наони стал едва ли не самым запоминающимся выступлением на Евровидении-2017 в Киеве. За 2,5 года дела у двух коллективов шли отлично – Наони выступали на самых разнообразных площадках, как сольно, так и в сотрудничестве с другими музыкантами, а Onuka во главе с Натой Жижченко среди прочего выпустила успешный альбом Mozaїka. Именно его в совместной интерпретации Onuka и Наони можно будет услышать в Киеве 25 октября.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 420 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Майкл Джира (Киев, Caribbean Club, 31 октября)

В конце октября в Киев с сольным концертом приедет один из самых влиятельных рок-музыкантов современности – Майкл Джира, лидер культовой альтернативной группы Swans. В Киеве основатель легендарных экспериментаторов, успевших «поиграться» с целой чередой направлений – от нойз-рока до готик-рока, приедет в несколько необычном амплуа – лишь с одной акустической гитарой. И это будет потрясающая возможность прикоснуться к легенде в максимально камерной атмосфере. Специальным гостем вечера станет коллега музыканта по Swans - Норман Вестберг.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 780 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

JINJER (Киев, Bingo, 8 ноября)

Читайте такжеКонтрастный закарпатский уик-энд: взгляд бывалого туриста на Мукачево и Ужгород

Метал-группа JINJER – еще один украинский коллектив, сумевший наделать шума далеко за пределами родины. Пожалуй, на сегодня это самая популярная в мире украинская группа. И это не пустые слова. Ведь в сентябре-октябре группа отыграет масштабный тур по США и Канаде (и билеты на многие концерты уже давно распроданы), 8 октября заскочит в Киев, чтобы презентовать новый альбом, после чего сразу же отправится в европейское турне. Концерты JINJER – это всегда мощнейший заряд гитарной прогрессив-метал музыки в сочетании с мощным вокалом харизматичной Татьяны Шмайлюк.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 400 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Laibach (Киев, МЦКИ ПУ, 12 ноября)

После более 20 лет расставания в Украину возвращаются легенды мирового индастриала, словенцы Laibach. Группа родом из бывшей Югославии более чем за 40 лет своей творческой деятельности выпустила немыслимое количество музыкальных экспериментов и повлияла на целую плеяду других музыкантов, включая Rammstein. Группа, заигрывающая с элементами милитаризма и тоталитаризма, везет в Киев мощное шоу в поддержку альбома The Sound of Music, которое дополнят десятки тонн звукового и светового оборудования. К слову, Laibach – единственная западная группа, выступавшая в Северной Корее.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 249 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Skillet (Киев, Stereo Plaza, 18 ноября)

Всемирно признанные авторитеты христианского рока, американцы Skillet едут в Киев с новым альбомом Victorious, десятым по счету в истории коллектива. Во время его создания лидеры коллектива, супруги Джон и Кори Купер, решили выполнять всю работу максимально самостоятельно, не боясь при этом идти на эксперименты. Что из этого вышло, украинская публика сможет услышать в ноябре.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1150 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке. К слову, еще один украинский концерт Skillet запланирован во Львове на 19 ноября.

Jamala (Киев, 30 ноября, МЦКИ ПУ)

Закончится концертная осень 2019 в Украине на громкой ноте. Ведь украинская певица Джамала – победительница Евровидения-2016, решила отметить десятилетие своей творческой деятельности большим концертом в Киеве. По этому случаю певица с невероятным голосовым диапазоном и чрезвычайной харизмой подготовила специальное шоу – с завораживающими визуальными эффектами, потрясающими костюмами и самыми знаковыми песнями артистки.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 250 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Главные кинопремьеры осени 2019

Читайте такжеПо Украине своим ходом: как попасть в разные уголки страны, если у вас нет машины

Осень – традиционно горячая пора для кинопрокатчиков. На улице постепенно холодает, да и темнеет раньше, а потому многие стараются перебраться в уютные и теплые помещения – будь то традиционная пятничная встреча с друзьями, будь то романтическое свидание, будь то семейные выходные. И осень 2019 года подготовила киноманам целый букет громких премьер, а также фестивальных событий.

Запрещенный / Заборонений (Украина, 2019)

Начнется осенний киносезон 2019 года в Украине долгожданной премьерой отечественного фильма о трагический судьбе украинского поэта-диссидента Василия Стуса. В советские времена он не побоялся выступить против несправедливости со стороны тогдашних властей, а также активно боролся за сохранение украинской культуры, которую всячески пытались подавить в те времена. Теперь биографию Стуса, в первую очередь, трагический отрезок жизни, проведенный в советских лагерях для политзаключенных, можно будет увидеть на большом экране. Главную роль в фильме исполнил актер киевского театра «ДАХ» Дмитрий Ярошенко, уже известный украинскому зрителю по фильму «Брама» (2017). В украинском прокате с 5 сентября.

Оно 2 /It Chapter Two (США, 2019)

Еще одной громкой премьерой первой недели сентября станет вторая часть фильма ужасов «Оно 2», основанного на культовом романе короля ужасов Стивена Кинга. События будут разворачиваться спустя 27 лет после победы «Клуба неудачников» над зловещим монстром, клоуном Пеннивайзом. Многие киноманы ждут выхода второй части классического фильма еще и потому, что главные роли здесь исполнят именитые актеры – Джеймс Макэвой и Джессика Честейн. Ну а к роли Оно снова вернется шведский актер Билл Скарсгард. В украинском прокате с 5 сентября.

Офелия / Ophelia (США/Великобритания, 2018)

Пожалуй, шекспировскую трагедию «Гамлет» в классическом варианте знают все. Однако теперь историю о коварной борьбе за власть в Датском королевстве расскажут под новым углом – глазами возлюбленной Гамлета Офелии, которой в оригинальном сюжете уделено заметно меньше внимания. Главные роли в фильме исполнили Дэйзи Ридли (Офелия), Наоми Уоттс (Гертруда/Мехтильда), Джордж МакКэй (Гамлет), Клайв Оуэн (Клавдий), Том Фелтон (Лаэрт) и другие. В украинском прокате с 12 сентября.

Зеровилль / Zeroville (США, 2019)

Читайте такжеКак не испортить свое европейское Рождество

Американский актер и режиссер Джеймс Франко загорелся идеей снять фильм по рассказу Стива Эриксона еще в 2011 году, и только в сентябре 2019 года должен состояться его релиз. Фильм повествует о молодом студенте-архитекторе, страдающем аутизмом, истинной страстью которого является кино. В погоне за мечтой в 1969 году он приезжает в Лос-Анджелес – в переломный этап в кинопромышленности Голливуда. Зрителям обещают фильм в жанре комеди-драма, и помимо самого Джеймса Франка, исполняющего главную роль, зрители увидят на экранах Меган Фокс, Сета Рогена, Уилла Фаррелла, Дэвида Франко и других. В украинском прокате с 12 сентября.

К звездам / Ad Astra (США, 2019)

Космическая тематика невероятно популярна в американском кинематографе, при этом не теряя актуальности. На этот раз зрителям покажут фантастическую драму с Брэдом Питтом в роли инженера армейского корпуса США, отправившегося на поиски своего отца спустя 20 лет после секретной миссии последнего по поиску внеземных цивилизаций. Возможно, не стоит ожидать от фильма чего-то нового в жанре, однако картинка должна быть хорошая. Тем более, учитывая именитый актерский состав - Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер, Дональд Сазерленд и другие. В украинском прокате с 19 сентября.

Рэмбо 5. Последняя кровь / Rambo 5: Last Blood (США, 2019)

На боевиках о подвигах бесстрашного ветерана Вьетнама Джона Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне выросло не одно поколение. Рэмбо считается одним из самых кровожадных героев боевиков в истории кинематографа, причем он «прогрессирует» от фильма к фильму – 1 жертва в первом фильме (1982 год выпуска) до 236 в четвертой части (2008 год выпуска). Удастся ли Рэмбо в исполнении 73-летнего Сталлоне побить свой рекорд в пятой части, можно будет увидеть в украинских кинотеатрах с 19 сентября.

Голос света / Vox Lux (США, 2018)

Читайте такжеГалопом по музеям со скидкой: все плюсы и минусы карточки туриста

Еще одна кинопремьера 19 сентября – выход в украинский прокат прошлогоднего фильма «Голос света». Сюжет картины вертится вокруг выжившей после школьной стрельбы девочки-подростка Селесты, которая написала трогательную песню о трагедии и мгновенно стала поп-звездой. Спустя почти 20 лет события из прошлого настигают теперь уже скандальную певицу, и все это приправлено сюжетной линией ее взаимоотношений с дочерью-подростком. Главную роль в фильме сыграла вечно положительная Натали Портман, представшая в довольно необычном для себе образе – своеобразный микс Майли Сайрус, Леди Гаги и гламурной версии девушки с татуировкой дракона. Компанию на съемочной площадке ей составили Джуд Лоу, Стэйси Мартин, Рэффи Кэссиди и другие.

Щегол / The Goldfinch (США, 2019)

Опубликованный в 2013 году роман «Щегол» американской писательницы Донны Тартт в свое время наделал много шума, получив немало литературных наград, в том числе престижную Пулитцеровскую премию за художественную книгу в 2014 году. В сюжете описывается история 13-летнего мальчика, выжившего при взрыве в музее. Тогда же в руки к нему попала картина известного голландского художника Карела Фабрициуса «Щегол» (1654), которая будет играть важную роль в его дальнейшей судьбе. И как это бывает с многими книжными бестселлерами, по книге довольно быстро решили снять фильм. А получится ли у фильма повторить успех книги, можно будет узнать с 26 сентября.

Джокер / Joker (США, 2019)

Кино-октябрь начнется с одной из самых ожидаемых премьер года – очередной интерпретации известного сюжета о злодее из киновселенной DC. На этот раз роль Джокера воплотит один из лучших актеров современности Хоакин Феникс, а в фильме расскажут историю происхождения суперзлодея Джокера. Также создатели уверяют, что новый фильм никак не будет связан с другими фильмами по комиксам DC. На экраны украинских кинотеатров фильм выйдет 3 октября.

Дождливый день в Нью-Йорке / A Rainy Day in New York (США, 2019)

Один из самых уважаемых режиссеров мира Вуди Аллен готовится порадовать публику своим новым фильмом. С 3 октября в украинский кинопрокат выйдет его новая романтическая комедия с молодыми звездами Элль Фаннинг и Тимоти Шаламе в главных ролях. Традиционно для Вуди Аллена фильм просто кишит звездами мирового масштаба – Селена Гомес, Диего Луна, Джуд Лоу, Лив Шрайбер, Сьюки Уотерхаус, Ребекка Холл – это далеко неполный список засветившихся здесь имен.

Захар Беркут (Украина, 2019)

Читайте такжеНа Закарпатье в горы: тихий Воловец, живописный Синевир и курортный Пилипец

10 октября в прокат выходит долгожданный украинский исторический боевик «Захар Беркут» по мотивам одноименной повести Ивана Франко, где описывается борьба древних жителей Карпат против нашествия монголо-татар. Фильм снят в сотрудничестве с американцами, а его общий бюджет составил 113,5 миллионов гривень. Режиссером стал Ахтем Сейтаблаев – пожалуй, одно из самых громких имен в современном украинском кинематографе. Именно он снял нашумевший боевик «Киборги» о трагических событиях в Донецком аэропорту, а также сыграл главную роль в драме «Домой», представленной в этом году на Каннском фестивале. Интересно, что «Захар Беркут» снят на английском языке, а транслироваться в украинских кинотеатрах он будет в дубляже. Это было сделано в том числе из-за того, что главные роли в фильме сыграли англоязычные актеры. Среди них – звезда «Терминатора 2» Роберт Патрик (тот самый «жидкий» робот Т-1000).

Двойник / Gemini Man (США, 2019)

Еще одна из премьер 10 октября – боевик «Двойник» с Уиллом Смитом. В центре сюжета - высококвалифицированный киллер, не раз помогавший правительству США. Однако однажды за ним самим посылают наемного убийцу, и не простого, а клонированную, более молодую копию его самого. Так что зрителей ждут захватывающие погони и зрелищные драки. К слову, обоих персонажей играет сам Смит.

Малефисента: Владычица тьмы / Maleficent: Mistress of Evil (США, 2019)

17 октября в украинский прокат выходит долгожданное продолжение истории диснеевской ведьмы Малефисента в исполнении Анджелины Джоли. О самом сюжете картины известно немногое, сообщается лишь, что это будет продолжение событий первой части, вышедшей в 2014 году. Это будет первое появление Джоли на большом экране после четырехлетнего перерыва на режиссерскую карьеру, общественную деятельность и личную жизнь. Компанию на съемочной площадке ей составили Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имелда Стонтон, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор и другие.

Арахисовый сокол / The Peanut Butter Falcon (США, 2019)

Приключенческий фильм «Арахисовый сокол» в мировой прокат вышел еще в марте 2019 года, а 17 октября наконец доберется до Украины. В центре сюжета – парень с синдромом Дауна, мечтающий стать профессиональным рестлером. В погоне за мечтой он сбегает из лечебницы, на пути встречает мелкого преступника и молодую практикантку, которые неожиданно решают помочь парню добиться своего. Фильм с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон в главных ролях получил положительные отзывы кинокритиков, многие из которых отметили его добрый настрой.

Zомбилэнд: Двойной выстрел / Zombieland: Double Tap (США, 2019)

Спустя десять лет после выхода нашумевшего комедийного фильма ужасов «Добро пожаловать в Zомбилэнд», с 24 октября на экранах будут показывать его продолжение. Четверка, казалось бы, совсем разных героев в исполнении Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Эммы Стоун и Эбигейл Бреслин вновь сразятся с армией зомби, которая на этот раз эволюционирует и станет еще кровожаднее. Ну а походу дела их ждет очень неожиданный сюрприз…

Семейка Адамс / The Addams Family (США, 2019)

Также с 24 октября в кинотеатрах стартует показ анимационного фильма об эксцентричной мрачноватой семейке Адамс. Зрителям обещают новый комедийный взгляд на хорошо известную многим историю.

Терминатор: Темная судьба / Terminator: Dark Fate (США, 2019)

Читайте такжеДауншифтинг по-украински: как выжить в трехдневном походе в Карпатах

Еще один громкий камбэк осени 2019 – продолжение истории о борьбе человечества за выживание в схватке с могущественными машинами. Хотя это будет уже шестой фильм популярной франшизы, он будет продолжением его первых двух канонических частей – «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», и никак не будет связан с другими проектами. События будут разворачиваться спустя 27 лет после Судного дня, а к своим ролям вернутся легендарные герои - Сара Коннор в исполнении Линды Хэмилтон и Терминатор T-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера.

Аббатство Даунтон / Downton Abbey (Великобритания, 2019)

31 октября будет праздник на улице фанатов популярного британского сериала Аббатство Даунтон, ведь в кинопрокат выйдет одноименный фильм-продолжение полюбившейся многим истории. В центре сюжета – визит английского короля Георга V и его супруги Марии в имение Даунтон, к которому с волнением готовятся главные герои картины.

Домой / Додому / Evge (Украина, 2019)

Еще одна громкая украинская премьера осени 2019 – фильм «Домой» крымскотатарского режиссера Наримана Алиева с Ахтемом Сейтаблаевым в главной роли. В центре сюжета – история взаимоотношений отца и сына на фоне событий в новейшей истории Украины. У крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда два его сына переехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего Назима похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась 22 мая 2019 года на Каннском кинофестивале, где он принимал участие в конкурсной программе. В Украине фильм впервые показали 14 июля на Одесском кинофестивале, где он получил награду гран-при «Золотой Дюк». И именно этот фильм Украина выдвигает на самую престижную кинопремию в мире «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В украинских кинотеатрах фильм будут показывать с 7 ноября.

Ангелы Чарли / Charlie's Angels (США, 2019)

Читайте такжеОвечья ферма, водопады и скалы Довбуша: топ-5 локаций для активного туризма в Яремче (фото)

С 14 октября в кинопрокат выходит перезапуск франшизы в жанре комедийный боевик о трех красивых девушках-секретных агентах, работающих на некого Чарли. Все герои в фильме будут совершенно новые и кроме основной идеи у него не будет ничего общего с предыдущими фильмами. На этот раз троицу «ангелов» сыграют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, а роль Босли исполнят сразу три актера – Патрик Стюарт, Джимон Хонсу и Элизабет Бэнкс, которая так же является режиссером фильма.

Ледяное сердце 2 / Frozen 2 (США, 2)

Еще одна долгожданная премьера для самых маленьких кинозрителей – вторая часть анимационного фильма Ледяное сердце, которая выйдет на экраны 21 ноября. Новый диснеевский мультфильм расскажет о приключениях двух принцесс вымышленного скандинавского королевства Эренделл – Анны и Эльзы. На этот раз им в компании оленя и снеговика предстоит отправиться за пределы королевства, чтобы раскрыть древнюю тайну их родной страны.

Мидуэй / Midway (США, 2019)

Завершит марафон осенних кинопремьер масштабная историческая драма Мидуэй от режиссера Роланда Эммериха – мастера фантастических блокбастеров. На этот раз режиссер взялся за историю одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне. Главные роли в фильме исполнят Эд Скрейн, Патрик Уилсон, Люк Эванс, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур, Аарон Экхарт, Деннис Куэйд и другие.

Кинофестивали осени 2019

Читайте такжеПутешествие по украинским замкам, часть VII. Три осенних варианта – Луцк, Хотин и Радомышль

Традиционно осень является горячей фестивальной порой для киноманов. Уже с 5 сентября в украинских кинотеатрах стартует фестиваль Best Comedy Shorts, где зрителям представят подборку комедийных короткометражек. 26 сентября стартует событие мирового масштаба Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2019 - крупнейший в мире интерактивный фестиваль короткометражек. В течении недели зрители по всему миру смогут посмотреть 10 коротких фильмов-финалистов и проголосовать за своего фаворита. На 10 октября намечено открытие традиционной Недели немецкого кино. Фестиваль, в рамках которого украинского зрителя будут знакомить с главными новинками в кинематографе Германии, пройдет в Украине уже в 25-й раз. С 24 октября начнется Киевская неделя критики 2019, в рамках которой украинскому зрителю покажут фильмы из программы главных европейских кинофестивалей этого года, отобранные известными украинскими кинокритиками. С 28 ноября в кинотеатрах стартует ежегодный фестиваль Новое британское кино 2019, в рамках которого зрителей познакомят с главными новинками одного из лучших национальных кинематографов мира.

И другие события осени 2019

Лесь Подервянский на террасе (Киев, D12, 5 сентября)

Уже давно ставший культовым украинский сатирик Лесь Подервянский снова порадует своих поклонников авторскими чтениями. И не абы где, а на уютной террасе под открытым небом в дружеской непринужденной обстановке. В программе вечера – самые популярные пьесы писателя, отличающегося невероятной харизмой, сильным юмором и острым языком.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

К слову, это не единственный творческий вечер Леся Подервьянского, запланированный на осень 2019 года. Также у писателя запланированы встречи с читателями в Одессе на 17 сентября и во Львове на 27 октября.

Литературный Кураж Базар (Киев, 7-8 сентября)

Уже традиционно на территории столичного ВДНХ проходят тематические мероприятия из серии Кураж Базар, где гости могут купить себе интересные товары, сфотографироваться на оригинальных локациях, отведать лучшую уличную еду, а также насладиться актуальной музыкой. Центральным событием фестиваля станет большая книжная ярмарка, в рамках которой свою продукцию представят около 50 издательств. Также ожидаются литературные чтения с молодыми украинскими авторами, лекции от мастеров писательского дела и презентации книг. Кроме того, в рамках фестиваля с большим благотворительным концертом выступит певица Jamala.

Стоимость входа на фестиваль 150 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Comic Con Ukraine (Киев, 21-22 сентября)

На территории столичного Арт-завода «Платформа» пройдет очередной фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine. В течении двух дней территория бывшего завода превратиться в фантастический мир с пышными декорациями, игровыми турнирами, интерактивными развлечениями, косплей-шоу, лекциями, концертами и другими интересностями. Ожидаются на фестивали и звездные гости, как, например, актер Дэнни Трехо, известный по роли Мачете в одноименном американском боевике.

Стоимость билетов от 500 до 800 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Happy Scary Birthday Кураж Базар (Киев, 26-27 октября)

Еще одно осеннее мероприятие от Куража на ВДНХ – праздник в честь дня рождения команды. А поскольку по времени он совпадает с Хеллоуином, тематика будет соответствующая. Впрочем, точная программа мероприятия пока неизвестна.

Вход в хеллоуиновском костюме бесплатный, без костюма – 150 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Открытие осеннего театрального сезона 2019

А еще осень – это время театральных премьер. Ведь большинство столичных театров возвращаются к работе после летних каникул – кто с новинками, кто с давно полюбившимися спектаклями. Так, например, в Киевском театре на Подоле на 5 сентября намечена премьера пьесы по роману-антиутопии Джорджа Оруэлла 1984. Киевская оперетта возвращается к работе с 12 сентября, а 15 сентября в честь открытия нового театрального сезона состоится большой гала-концерт. Театр имени Леси Украинки откроет сезон 20 сентября, а 22 сентября представит свою первую премьеру года – драму Фальшивая нота. Театр драмы и комедии на Левом берегу начнет сезон чуть раньше – с 6 сентября премьерой спектакля Гарантия на 2 года.

***

Как видим, осень 2019 года также богата на интереснейшие события на любой вкус и настроение. И в нашем материале мы не охватили даже половины ярких событий, которые нам готовит ближайшая осень. Так что долой хандру – выбираемся из домов и отправляемся за позитивными эмоциями!

Марина Григоренко