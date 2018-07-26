Планы на выходные 28-29 июля: Лунное затмение, концерты от симфонии до рока и книжный фестиваль в Одессе

Massive Attack, Bonobo и Young Fathers нафестивале U-Park (26 июля, Киев)

Вечер четверга, 26 июля, в Киеве обещает не быть скучным, в это время проходит второй день одного из самых громких украинских музыкальных событий этого лета. Двухдневный фестиваль U-Park стартовал 25 июля выступлением легендарных Gorillaz в качестве хедлайнеров, и даже вчерашний ливень не испортил настрой киевлян и гостей столицы, приехавших специально на этот концерт. На 26 июля синоптики обещают погоду чуточку получше, тогда как на сцену в этот день выйдут живые легенды трип-хопа Massive Attack, британский электронщик Bonobo, хип-хоперы Young Fathers и украинский проект ONUKA. К слову, у Massive Attack и Young Fathers есть несколько совместных песен, которые по возможности они исполняют вместе на концертах, потому не исключено, что их мы услышим и в Киеве.

Начало в 16:00, место проведения - стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. На данный момент доступны билеты по цене от 1798 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль Vedalife-2018 (25-29 июля, Киев)

Также 25 июля в столице стартовал восьмой Vedalife-2018, считающийся одним из крупнейших в Европе фестивалей йоги. Организаторы мероприятия отмечают, что Vedalife – это здоровая территория без алкоголя, никотина и наркотиков, а девиз фестиваля: «Отдавать выше, чем брать».

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Посетителям фестиваля на протяжении пяти дней обещают духовный и физический отдых в окружении дружелюбных людей, обзавестись новыми друзьями, встретиться с единомышленниками, получить новый опыт и отведать вкусную здоровую еду.

Кроме того, гостям фестиваля обещают мастер-классы от духовных учителей, мастеров йоги, экспертов, артистов, художников из США, Италии, Великобритании, Таиланда, Индии, Украины и других стран.

Вход на мероприятие свободный, однако необходима регистрация. Место проведения - Парк Муромец (Парк Дружбы Народов). Подробнее можно узнать по ссылке.

К слову, если вдруг случится так, что 26 июля вечером вас занесет в Сумы, то там по улице Ковальской, 2 состоится вечерняя молитва за кумира украинских «волчиц» Олега Винника. Подробнее можно узнать по ссылке.

Вечер Леся Подеревянского (27 июля, Киев)

Любителей творчества украинского поэта-сатирика и художника Леся Подеревянского ждет вечер чтения его произведений в исполнении автора. Его мастерство, харизма и актуальный юмор уже давно плотно засели в сердцах украинцев. На этот раз писатель прочтет публике свои самые известные пьесы, среди которых «Диана», «Нирвана», «Кацапы», «Гамлет» и другие «нетленки», а также эксклюзивный отрывок из его нового романа «Таинственный Амбал».

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Важно отметить, что в своем творчестве автор нередко использует уж очень «крепкие» словца, а потому главным образом вечер ориентирован на взрослую и прогрессивную аудиторию.

Стоимость билетов от 350 грн, начало в 19:00 в Barbara Bar Rooftop. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Акустический концерт в парке Шевченко (27 июля, Киев)

Начать музыкальный вечер пятницы в столице можно акустическим концертом в парке Шевченко, организованном командой Фестиваль Тараса Шевченка Ше.Fest. В этот вечер для посетителей выступят такие украинские группы, как Колір Ночі, MniShek, Незабуті, Живосил Лютий, Віталій Кобзар, Юрій Гусарук.

При этом у мероприятия благородная цель – привлечь внимание к судьбе очередного Ше.Fest, который должен состояться 18-19 августа на родине Тараса Шевченко - в селе Моринцы Черкасской области и организация которого проводится, в первую очередь, на волонтерских началах.

Посещение концерта бесплатное. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

The Gitas в Киеве и Львове (27 и 29 июля)

В пятницу в столице, а в воскресенье уже во Львове выступит группа The Gitas, базирующаяся в городе ангелов Лос-Анжелесе. The Gitas – это уникальная группа с интернациональным составом и железной репутацией посланников рок-н-ролла.

В состав группы входит Александр Чемеров, в прошлом известный как лидер украинской рок-группы «Димна Суміш», а также музыкальный продюсер, «создатель» таких проектов как Quest Pistols. Aгонь, автор книги стихов «Один» и соавтор текстов альбома «Collaba» Ивана Дорна Александр Ревва.

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Следующая составляющая часть The Gitas – Сэл Рамаззини – бас-гитарист и секс-символ группы, который прибыл в Штаты из бетонных джунглей Гватемалы. Был одним из лидеров андеграундного рок-н-ролл движения, а в трудные времена подрабатывал стриптизером.

Также в состав группы входит Игорь Кириленко. В Украине музыкант известен как скандальный экс-участник The Erised, продюсер электронного проекта Hidden Element и экс-клавишник Светланы Лободы.

Новый участник группы – Бруно Раголия, который родился в Буэнос-Айресе, и еще с раннего детства, взяв пример с отца, известного в стране барабанщика, сам учился игре на барабанах.

The Gitas совсем недавно вернулись из успешного тура в Гватемале и готовят к выходу новый EP и музыкальное видео на песню Purge. В ближайшие же выходные у киевлян и львовян есть возможность услышать невероятный соул-рок с вкраплениями поп-музыки, панка, блюза и тяжелого рока.

В Киеве выступление The Gitas состоится на сцене «Зеленого театра». Билеты от 400 грн, начало концерта в 19:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке. Во Львове группа выступит на территории площадки FESTrepublic. Билеты от 300 грн, начало концерта в 19:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Orchestra of the Americas (27 июля, Киев)

У ценителей симфонической музыки есть прекрасная возможность провести вечер пятницы в атмосфере просвещения, ведь в столицу приезжает известный на весь мир Orchestra of the Americas. Впервые в Украине прозвучат не только классические гармонии, но и бразильские этнические ритмы, и шедевральные произведения латиноамериканских композиторов: Эйтон Вилл Лобос, Самуел Барбер, Аарон Коплен, Карлос Чавес, а также непревзойденный фортепианный концерт Петра Чайковского.

Orchestra of the Americas – это симфонический оркестр мирового значения, руководителем которого является художественный советник Пласидо Доминго. Оркестр состоит из плеяды одаренных молодых музыкантов, представляющих 26 стран Америки и Европы. Этот интернациональный коллектив включает 110 лучших виртуозов оркестрового мастерства, которые приедут в Украину впервые, чтобы подарить настоящее эстетическое наслаждение и преобразить хотя бы один вечер из жизни нашего современного общества.

Со времен основания в 2001 году на счету Orchestra of the Americas уже более 350 концертов. Они дарили музыку по всему миру, выступав на самых различных сценах: от самых топовых концертных залов Европы, Северной и Южной Америки до крохотных площадок на открытом воздухе, что, кажется, не свойственно для симфонического оркестра.

Участники Orchestra of the Americas позиционируют себя, как проект, нацеленный на то, чтобы «Стремиться. Объединять. Преобразовывать.». Их миссия состоит в том, чтобы давать шанс на самореализацию молодым музыкантам, преобразовывать свою и жизнь других по всей Америке и за ее пределами.

Вот и приезд симфонического оркестра в Киев обусловлен, прежде всего, идеей укрепления межкультурных связей между Украиной и странами Северной и Южной Америки, а также прогресса в участии молодежи в преобразовании и жизни искусства и, конечно же, – обмен музыкальными традициями. При этом в Украине музыкальный проект предоставит стипендии для 5 талантливых молодых украинских музыкантов, а также посодействует в создании возможности для украинской молодежи изучать музыкальное искусство в Америке и Европе.

Концерт пройдет в национальной опере им. Т.Г. Шевченка, начало в 19:00. Стоимость билетов от 150 грн, осталось всего пару десятков билетов. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Вечеринка от MarkusSchulz (27 июля, Киев)

Любителей транс-музыки ждет бессонная ночь с пятницы на субботу, ведь 27 июля в киевском клубе Bel Etage представят грандиозное шоу легендарного американского диджея Маркуса Шульца, выступающего на огромнейших сценах ведущих мировых фестивалей по обе стороны Атлантики. Этот человек входит в десятку самых влиятельных диджеев мира транс-музыки за всю ее историю. 12 раз его имя значилось в списке мирового рейтинга DJ Mag ТОП-100, при этом четырежды он попадал в ТОП-10. Маркус был назван лучшим диджеем Америки по версии DJ Times, его работы дважды занимали первую строку в Billboard Сlub Сhart и многократно в Beatport Top100.

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Организаторы обещают посетителям настоящий эксклюзив, ведь так близко к публике, как в этот раз, Маркус Шульц еще не был никогда. К тому же, диджей подготовил для своих киевских фанатов расширенный трехчасовой сет.

Кроме того, в рамках вечеринки выступят звезды украинской транс-сцены Omnia и DRYM.

Начало вечеринки в 23:00, окончание 06:00. Стоимость билетов от 699 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Большое противостояние Марса и полное затмение Луны (27 июля, Киев)

В ночь с 27 на 28 июля жителей Земли ждет сразу два астрономических явления - большое противостояние Марса и самое долгое полное затмение Луны. У киевлян и гостей столицы есть возможность понаблюдать за ними с помощью специального оборудования и в компании ученых.

Так, в этот вечер свои двери для посетителей откроет главная астрономическая обсерватория НАН Украины по улице Академика Заболотного, 27. В этот вечер участники мероприятия смогут послушать увлекательные лекции от научных сотрудников НАН Украины, а также наблюдать Юпитер, Марс и Луну с помощью специальных телескопов.

Участие в мероприятии для взрослых 130 грн, для школьников, студентов и пенсионеров – 70 грн. Необходима предварительная регистрация. Начало в 20:00, при этом, в зависимости от погодных условий, мероприятие может затянуться. Подробнее о нем можно узнать по ссылке.

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Для тех же, кто не сможет попасть на мероприятие от НАН Украины, есть возможность понаблюдать за Лунным затмением в столичном Парке Славы благодаря Клубу аматоров астрономии Астрополис, которые приглашают всех желающих понаблюдать за астрономическими явлениям с помощью телескопов.

Участие в мероприятии бесплатное, начало в 20:30. Возможны изменения, в зависимости от погодных условий. Подробнее можно узнать по ссылке.

Городской квест «Сталкер» (28 июля, Киев)

Днем 28 июля на территории столичного ВДНХ пройдет большой городской пешеходный квест «Сталкер», по легенде которого обитатели так называемой «Зоны» отправляются в ее дебри на поиски артефактов и безопасных мест для ночлега. На пути их ждет масса приключений и подстерегают опасности.

Квесты – это всегда возможность потренировать смекалку, получить новые знания и умения, а также провести время на свежем воздухе.

Организаторы обещают два старта квеста – в 12:00 и 13:30. Стоимость участия – 500 грн с команды (от 2 до 5 человек). Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Концерт Warhaus (28 июля, Киев)

На субботу, 28 июля, также имеется интересное предложение для музыкального времяпрепровождения – концерт проекта Warhaus бельгийского музыканта Маартена Девольдере, известного нашему слушателю по группе Balthazar. Со своим чувственным сайд-проектом музыкант заедет в Киев в рамках турне в поддержку своего уже второго сольного альбома. Маартен Девольдере уже несколько раз выступал с концертами в Украине - как в составе Balthazar, так и с Warhaus, и каждый раз публика выходила преисполненная яркими эмоциями и впечатлениями.

На этот раз, в 20:00 в «Зеленом театре» слушателе ожидает противоречивое сочетание грубого андеграунда и волшебной романтики, музыка и вокал, услышав который захочется придаться меланхолии и эйфории.

Стоимость билетов на концерт Warhaus от 670 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Показ фильма «Брама» при участии творческой группы (29 июля, Киев)

29 июля в столичном кинотеатре «Жовтень» в 16:00 состоится специальный показ украинского мистического триллера «Брама» при участии творческой группы, работавшей над его созданием.

Фильм украинского производства вышел в прокат 26 июля и рассказывает историю семьи, решившей остаться в Чернобыльской зоне отчуждения после аварии на атомной станции. На этот раз зрителям обещают необычный мистический взгляд на зону отчуждения, которую населяют разные волшебные существа.

Билеты на показ фильма от 80 до 100 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Стимпанковый танцевальный опен-эйр (29 июля, Киев)

В воскресенье на Почтовой площади состоится тематическое мероприятие Стимпанковый танцевальный опен-эйр, где ценителям жанра предлагают принять участие в ярком костюмированном мероприятии.

Посетителям обещают предоставить возможность потанцевать под характерные стимпанковые мелодии в соответствующих костюмах и попутно подготовиться к предстоящему VI KyivSteamCon, который пройдет в столице 15 сентября.

При этом участники сообщества приглашают на мероприятие всех желающих, даже тех, кто не умеет танцевать или не имеет тематического костюма. Вдруг, вам понравится, и вы решите приобщиться к культуре стимпанка.

Время проведения с 17:00 до 19:00. Участие в оупен-эйре бесплатное. Подробнее можно узнать по ссылке.

Насыщенные выходные 27-29 июля в Одессе

Если в ближайшие выходные вы оказались в Одессе на отдыхе или по работе – у вас есть все возможности отлично провести время, ведь там запланированы сразу несколько интересных мероприятий.

Так, с 26 по 29 июля на территории местного «Зеленого театра» пройдет XXII Международный книжный фестиваль «Зеленая волна». Здесь посетителей ждет программа «Границы литературы» с участием писателей, поэтов, критиков, редакторов, художников, деятелей культуры из Украины, США, Великобритании, Германии и других стран, которая проходит в пяти городских пространствах - Impact Hub Odessa, Терминал 42, iQSpace, 4City, Книгарня-Кав'ярня Старого Лева, Odesa Edition. В «Зеленом театре» четыре дня будет работать книжная ярмарка, состоятся презентации книг, пройдут три «Книжных ночи» с концертами, литературными вечерами, показами документального кино, а также воскресный книгосток, книжный аукцион и розыгрыши книг от издательств. В частности, на Большой сцене «Зеленого театра» пройдут вечерние концерты: Evergreen, Испанская румба, Тысяча вторая ночь Шахерезады и KARADENZIjA. Также на «Территории юности» каждый день с утра до вечера будет проводиться специальная программа для детей и подростков от Одесского международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы и магазина БУК – «Книжное ателье», Театр теней, мастер-классы литературного творчества и декламации стихов, конкурсы, презентации книг.

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Вход в «Зеленый театр» в дни фестиваля с 16:00 до 18:00 свободный, после 18:00 – 50 грн. 29 июля свободный вход во все дни. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Также с 27 по 29 июля в Одесском театре оперы и балета будут выступать мировые звезды балета в рамках уникального гала-концерта Vivat Ballet. Гостям представится возможность насладиться шедеврами самых ярких фрагментов произведений мировых классиков в рамках программы «Летнее попурри», а также постановками от номинантов международных конкурсов. Организаторы обещают, что в эти дни сочетание классики и современности никого не оставит равнодушным. Звездными гостями вечера станут такие известные артисты балета, как Андрей Болотин (Большой Театр), Алексей Путинцев (Большой Театр), ведущая солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Надежда Иванова и заслуженная артистка Украины Виктория Дымовская.

Стоимость билетов от 100 до 600 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кроме того, в пятницу, 27 июля, яркая и красочная Одесса готовит радушный прием талантливому музыканту, автору невероятного альбома Remote Control, электронному гитаристу, идеально балансирующему между меланхоличным электро-попом и эйфоричным техно, Яну Бломквисту в Mantra Beach Club. Молодой немецкий музыкант, играющий взрывной и драйвовый electro-pop, club soul и techno, уже успел заслужить почетное звание «первооткрывателя концертного исполнения техно». Простые ритмы он неспешно переплетает с мечтательным вокалом. Коллектив Jan Blomqvist & Band уже собирает тысячи поклонников во многих музыкальных столицах мира, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Амстердаме, Вене и десятках других, а на этот раз он почтит своим визитом и украинскую Одессу.

Стоимость входного билета 300 грн, начало в 22:00 и до утра. Подробнее можно узнать по ссылке.

И другие мероприятия в Украине на 27-29 июля

В пятницу, 27 июля, во львовской Дзыге запланирован концерт американского блюзмена, автора песен, продюсера и исполнителя Кита Данна. Вот уже более 40 лет музыкант исполняет блюз, который своей искренностью и простотой захватывает с первых нот звучания. Любовь Кита Данна к блюзу началась еще в возрасте 9 лет, когда он впервые увидел концерт известного блюзового исполнителя Ти-Боун Уокера. Спустя три года он приобрел свою первую губную гармонику и начал выступать на улицах и вечеринках родного Бостона. Со временем Кит Данн сумел развить свой уникальный стиль исполнения и звук. Он постоянно создавал все новые и новые мелодии, которые пришлись по душе как публике, так и критикам.

Стоимость билетов по 200 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Также 27 июля в Мукачево состоится уже второй по счету Парад трубочистов, приуроченный ко дню рождения самого известного представителя этой профессии на Закарпатье – Берталона Товта, которого в народе еще называют Берти-бачи. Он занимается своим ремеслом с 1973 года, а в 2010 году на центральной улице Мукачево ему даже установили памятник. Берти-бачи даже считается лицом и визитной карточкой города.

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Участники праздника трубочистов (или же «сажотрусів» по-украински) в 18:00 стартуют от городской ратуши и пройдут по улицам города веселым костюмированным парадом, узнают историю возникновения ремесла трубочистов, придут потереть на удачу пуговицы на памятнике трубочиста, загадают желание между двумя одинаковыми трубочистами, пройдут мастер-класс по трубочистскому ремеслу и посетят несколько мукачевсих заведений, где поздравят Берти-бачи с днем рождения.

Кроме того, в 19:30 стартует велозаезд по самым высоким трубам Мукачево, по завершению которого состоится велодискотека в парке Победы. Ну, а в 22:00 гостей праздника ждет файер-шоу от эффект-студии BADA BOOM.

Участие в празднике бесплатное. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

В субботу, 28 июля, в замке-музее Радомысль в Житомирской области состоится Всеукраинский фестиваль-показ этнической и стилизованной одежды и аксессуаров «Аристократическая Украина». Показ национальных нарядов этносов и малочисленных народов Украины, который проходит в рамках фестиваля, обещает быть необычным, ведь в нем участвуют жены участников АТО, которые выходят на подиум впервые. И учитывая, что сам замок Радомысль является интересным туристическим местом, кроме насыщенной культурно-художественной программы, гости фестиваля получат возможность посетить ярмарку народных мастеров и единственную в мире экспозицию украинской домашней иконы «Душа Украины», а также прогуляться по территории живописного парка возле замка. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Кроме того, до 29 июля продолжается XXV Международный гуцульский фестиваль, который уже в течение недели проходит в городе-курорте Яремче и других городках Карпат. Гостям мероприятия обещают полное погружение в культуру жителей Карпат – гуцулов, благодаря тематическим мастер-классам, где можно будет изготовить памятные сувениры, концертам народных исполнителей, колоритным блюдами гуцульской кухни, а также местной медовухе и фестивалю карпатского пива.

Также 29 июля в селе Новомалин Ровенской области состоится молодежный этно-фестиваль «Новомалинская Любава». Организаторы обещают гостям фестиваля активный отдых, образовательно-игровую программу для детей, родителей и молодежи, выставки мастеров прикладного искусства, мастер-классы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, танцы вокруг костра и многое другое. Также у гостей мероприятия есть возможность посетить Национальный природный парк «Дерманско-Острожский», начинающемся недалеко от Новомалина и растянувшегося на 10 километров. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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Когда вокруг столько музыки и танцев, разве можно сидеть дома и прятаться в тени? Не упускайте шанса сделать свое лето ярким и красочным!

Марина Григоренко, Диана Кречетова