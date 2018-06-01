Планы на выходные 26-28 мая: финал Лиги чемпионов в Киеве и дополнительный день отдыха

Финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве (26 мая)

Главным событием предстоящих выходных в Киеве станет финальный матч Лиги Чемпионов по футболу в субботу, 26 мая. За звание лучшего футбольного клуба Европы сезона 2017/18 поборются «Реал Мадрид» (Испания) и «Ливерпуль» (Англия). Как бы там ни было, событие для Украины довольно знаковое, а потому грех не приобщиться к этому футбольному празднику.

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В первую очередь, финал Лиги чемпионов обещает приезд в украинскую столицу звезд мирового футбола – чего только стоит главная ударная сила «Реала» Криштиану Роналду и легендарный Зинедин Зидан у руля клуба. Кроме того, на открытии матча выступит британская певица Дуа Липа, считающаяся одной из самых многообещающих поп-звезд современности, что подтверждают престижные музыкальные награды и места на вершине чартов.

И хотя, из-за особых правил распределения билетов от УЭФА и дороговизны доступных из них, попасть непосредственно на НСК «Олимпийский» смогут далеко не все украинские футбольные болельщики, все же хоть как-то приобщиться к этому футбольному празднику возможностей у киевлян и гостей города будет достаточно.

Основные футбольные и околофутбольные торжества за пределами стадиона будут происходить на главной улице столицы - Крещатике, где с 24 по 27 мая запланировано проведение «Фестиваля чемпионов». Саму улицу перекрыли для движения транспорта еще за две недели до матча, начав масштабную подготовку фан-зоны к мероприятию. За четыре дня здесь запланированы выступления музыкальных групп и всевозможные футбольные развлечения, в том числе просмотр на большом экране турнира легенд европейского футбола. Ожидается, что в рамках этого матча на поле выйдут такие звезды Лиги чемпионов предыдущих лет как Луиш Фигу, Роберто Карлос, Давор Шукер, Стив Макманаман, Робби Фаулер, Кларенс Зеедорф, Деку и, разумеется, именитые украинские футболисты Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Шовковский. Здесь же, у здания КГГА, выставлен главный трофей турнира - сфотографироваться с кубком Лиги Чемпионов могут все желающие (правда, придется выстоять немалую очередь и сделать это нужно до матча, пока трофей не передадут победителю).

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Полную программу «Фестиваля чемпионов» на Крещатике можно узнать по ссылке.

Посмотреть же на большом экране сам финал ЛЧ между «Реалом» и «Ливерпулем» можно будет вечером, 26 мая, на Контрактовой площади. К слову, это первый раз в истории, когда УЕФА разрешил публичный просмотр финального матча.

Кроме того, на Софийской площади в Киеве установили огромный кубок Лиги чемпионов УЕФА, возле которого все желающие также смогут сфотографироваться на память. И в целом, если прогуляться по разным районам Киева, можно увидеть много цветочных композиций и инсталляций специально к турниру. Можно даже устроить себе мини-тур в поисках таких мест.

С полным списком мероприятий по случаю финала Лиги чемпионов в Киеве можно ознакомится по ссылке.

К слову,работу общественного транспорта в Киеве в ночь на 27 мая 2018 года по случаю финала ЛЧ продлили на 3 часа. При этом власти обещают организовать перевозки на маршрутах, проходящих возле станций метро, после прохождения последних поездов метрополитена. Подробнее со схемой работы столичного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

День Киева 2018 (27 мая)

День Киева ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая, и в этом году оно выпало 27 мая. По этому случаю по всей столице пройдет целый ряд культурных и развлекательных мероприятий, которые подойдут и тем, кто равнодушен к футболу.

В основном, все официальные мероприятия в рамках Дня Киева будут посвящены народному и детскому творчеству, а локации будут самыми разнообразными – ландшафтный парк «Певчее поле», музей народной архитектуры и быта «Пирогово», Интернациональный парк, Музей Ивана Гончара и другие. Помимо творческой составляющий, на день города будут работать уже традиционные ярмарки с сувенирами, одеждой и едой. Полную программу Дня Киева 2018 можно посмотреть по ссылке.

К слову, своя программа ко Дню Киева пройдет и на главной сцене «Фестиваля чемпионов» на Крещатике в воскресенье, 27 мая. Там для киевлян и гостей города выступят Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр, ансамбль «Калина», капелла им. Ревуцкого, Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата», ансамбль барабанщиц «DRUM Art», группа «G-ART», а гвоздем программы станет Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ), известный широкой аудитории благодаря своему сотрудничеству с певицей ONUKA.

Фестиваль украинского крафтового пива Craft Beer Fest (26-27 мая)

В течение выходных 26-27 мая на территории столичного ВДНХ (метро «Выставочный центр») будет проходить фестиваль Craft Beer Fest, в рамках которого свою авторскую продукцию представят около полусотни пивоваров со свей Украины. «Пенный» напиток здесь можно будет дегустировать, пить на месте и покупать с собой.

Однако одним пивом мероприятие не ограничится – гостей ждут около 20 фудкортов и развлекательная программа (конкурсы, активные развлечения, dj-сеты).

С полным списком участников и расписание фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

При это стоит учесть, что вход на фестиваль платный – 150 гривен с человека в день, плюс гостям обещают фирменный бокал и фишки в подарок. За пиво же, приобретенное на территории фестиваля, нужно будет заплатить дополнительно.

Фестиваль мороженого в Киеве (26-27 мая)

В «Украинском доме» для детей (и взрослых) в ближайшие выходные пройдет Фестиваль мороженого, также приуроченный ко Дню города.

Свою продукцию на любой вкус тут обещают представить известные производители со всей Украины.

Для маленьких гостей здесь также запланирована довольно широкая развлекательная программа: концерты, развлечения с участием аниматоров, всевозможные конкурсы, беспроигрышные лотереи и викторины. В качестве призов, разумеется, обещают мороженое.

Подробнее ознакомиться с информацией о мероприятии можно по ссылке.

Вход на территорию фестиваля бесплатный.

Возвращение «Зеленого театра» (25 мая)

Любители вечеринок до утра под звуки электронной музыки получат возможность начать свои выходные еще в пятницу вечером. И повод будет не абы какой: ведь спустя четыре года вновь откроется популярное среди любителей современных «электронных» дискотек под открытым небом заведение – «Зеленый театр». Так что более молодое поколение получит новое место отдыха, а тусовщики постарше – отличный повод поностальгировать.

Помимо самих вечеринок, «Зеленый театр» привлекает посетителей и своей необычностью: официально этот театр с казематной стеной бывшего военного сооружения был открыт на склонах Днепра в 1949 году, хотя начал строиться на век раньше, чтобы укрепить Печерскую крепость. Когда-то здесь был популярный парк развлечений с аттракционами, однако со временем он утратил популярность и сооружение начало разрушаться. В 2011 году здесь открыли ночной клуб, однако спустя три года он был закрыт из-за сложностей в вопросе аренды и передан в собственность города. Теперь же легендарное заведение вновь открывает свои двери.

С полным списком участников вечеринки можно ознакомиться по ссылке.

Самый дешевый билет на вечеринку-открытие «Зеленого театра» на данный момент обойдется в 400 грн. При этом стоит учесть, что на вход действуют возрастные ограничения – допускаются только лица после 18 лет.

Поездка на выходные из Киева в другой город Украины (26-28 мая)

Учитывая, что на этой неделе украинцы отдыхают три дня подряд благодаря празднику Троицы, тем, кто хочет избежать киевской суеты в связи с насыщенной столичной программой, хорошо пойдет вариант с поездкой в другой город Украины. На самом деле, при желании, такую поездку можно организовать в кратчайшие сроки – есть поезда, автобусы, маршрутки, собственный автотранспорт и даже автостоп, каждый выбирает по своим возможностям.

Одним из самых популярных и доступных направлений из Киева на выходные, безусловно, является Львов. Были би вы раньше в этом городе и хотите еще, или не были, – ближайшие выходные как раз подходящее время. Тем более, что Львов – это один из тех немногих украинских городов, где действительно всегда есть, чем себя занять, помимо осмотра достопримечательностей. Даже те, кто приезжают туда не в первый раз, всегда находят для себя что-то новое.

Еще один вариант – поехать в Запорожье на остров Хортица. Такой отдых больше подойдет тем, кто хотел бы отдохнуть в окружении живописной природы с национальным колоритом. Ехать туда в мае-июне особенно хорошо, так как на это время выпадает цветение большинства местных деревьев и полевых цветов, а растительность при этом еще не успевает выгореть под летним солнцем.

Если говорить о длительности посещения Запорожья, идеальный вариант приехать сюда как раз на два дня. Как раз за это время можно успеть обойти все части острова - комплекс «Запорожская Сечь», «Скифский стан», «Конный театр» и просто побродить вдоль Днепра по обширной территории заповедника в окружении уникальной дикой растительности и животных. Подробнее со схемой заповедника можно ознакомиться по ссылке.

Правда, в случае с Запорожьем могут возникнуть проблемы с транспортом – прямых билетов на поезд на ближайшие выходные уже практически нет, однако можно попытать счастье на автобусе, либо же на своей машине или автостопом/BlaBlaCar.

Если же хочется устроить поездку в менее популярный среди туристов город, почему бы не отправиться в… Хмельницкий. Хотя самой известной «достопримечательностью» этого населенного пункта еще с суровых 90-х среди украинцев является местный вещевой рынок, Хмельницкий можно посетить и с туристической целью.

И пусть в нем нет таких ярких символов, как, например, крепость в Каменец-Подольском или замок Любарта в Луцке, неспешно прогуливаясь по его улицам, всегда можно набрести на что-то интересное – здание филармонии, костел Святой Анны или же хмельницкий ЗАГС. Также обязательно стоит пройтись по центру города, зайти в дендропарк «Подолье» и на берег Южного Буга.

Если говорить о ближайших выходных, то 25-27 мая в городе также проходит рок-фестиваль Rock&Buh с участием известных украинских групп - Воплі Відоплясова, Detach, Антитіла, Фіолет, Мотор"ролла, а также ряда местных коллективов. Заглянуть сюда, при случае, можно, даже если это не совсем «ваша» музыка – хотя бы чтобы посмотреть, как проходят фестивали не в самых признанных музыкальных столицах Украины. Тем более, что вход на фестиваль в Хмельницком бесплатный. С программой можно ознакомиться по ссылке.

Ну, а если такой фестиваль совсем никак вам не подходит, и вы не знаете, чем занять себя в Хмельницком два дня, можно расширить свой уик-энд до того же Каменца-Подольского. Тем более, что расстояние между городами - меньше 100 км.

Доехать до Хмельницкого при этом не составит особого труда. Ведь от того же Киева это относительно недалеко – около 350 км, а маршрутки туда ходят довольно часто.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм писал, куда можно спонтанно организовать себе однодневную поездку из Киева. Например, в областные центры в соседних областях – Житомир, Чернигов, Винницу, в дендропарки «Александрия» в Белой Церкви или «Софиевка» в Умани, на Киевское или Каневское водохранилище.

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Хороших вам выходных и увлекательных путешествий.

Марина Григоренко