Они назвали это мерами предосторожности.

Самолеты государственной авиакомпании Узбекистана "Uzbekistan Airways" теперь осуществляют рейсы в Европу не через Россию и Беларусь, а через Азербайджан и Турцию.

Как пишет издание Repost.uz, об изменениях стало известно во время пресс-конференции в честь 33-летия авиационной компании. Новые маршруты начали действовать 20 января. Журналисты спросили, связано ли это с недавней катастрофой самолета Embraer E190. В компании это отрицают:

"Нет, это просто меры предосторожности и в определенной степени оптимизация маршрутов".

Авиакатастрофа в Актау

Как известно, 25 декабря в Казахстане упал самолет "Azerbaijan Airlines", следовавший из Баку в Грозный. В страшной катастрофе погибли 38 человек, еще 29 смогли выжить.

Видео дня

Эксперты сразу пришли к выводу, что самолет упал в результате работы российской противовоздушной обороны. В России отрицали это.

Власти Азербайджана также считают, что воздушное судно стало неуправляемым из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы.

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