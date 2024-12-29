На перекрестке культур: чем славится венгерский город Печ на границе с Хорватией

Венгерский город Печ расположен почти на границе с Хорватией, и многие считают его самым красивым в стране: старинная архитектура, многочисленные музеи, уникальные винодельни, атмосфера истории, переплетенной с современностью. УНИАН.Туризм расскажет, как добраться до этого города, а также что там стоит увидеть и попробовать.

Печ (Pécs) – пятый по величине город Венгрии, расположенный буквально в нескольких десятках километров от границы с Хорватией и Сербией. Городок небольшой, но имеет интересную историю и отличается особым переплетением культур и наций.

Город на перекрестке культур

По данным историков, Печ основали римляне более двух тысяч лет назад, он служил важным раннехристианским религиозным центром (с тех времен сохранился некрополь), а ныне является центром епископата и домом крупнейшего в Венгрии университета.

Учитывая географическое расположение на пересечении многих путей, Печ веками был многокультурным городом, ведь он притягивал и торговцев, и ученых, и студентов, и ремесленников из многих стран. Представители различных наций оседали в Пече или его окрестностях еще и благодаря приятному климату, плодородным почвам и благоприятным для виноделия склонам гор. Облюбовали все эти преимущества, кроме венгров, швабы (немцы), хорваты, румыны, словаки, турки и ромы.

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Именно благодаря переплетению на протяжении тысячелетий наций и культур Печ станет настоящей находкой для тех, кто ценит архитектуру, богатое историческое наследие и интересуется искусством. Потому что именно в этом венгерском городке разнообразие всего вышеперечисленного на один квадратный километр зашкаливает. Здесь и мечеть, расположенная рядом с христианскими храмами, сохраненная в ее первозданном виде, разве что только не используется по назначению. Здесь и цыганская школа, носящая имя Индиры Ганди, где детей обучают не только венгерскому, но и самому мелодичному диалекту цыганского языка – ловари. Здесь немцы учат детей своему языку и традициям, печатают периодику, а рядом с ними работает единственный за пределами материнского государства хорватский театр...

Сейчас полиэтничность – главная черта Печа, и благодаря этому здесь много памятников, представляющих различные культуры. Все это вместе создает такой неповторимый и самобытный колорит, что город в течение 2010 года даже имел статус культурной столицы Европы. Благодаря этому там удалось реконструировать много исторических и архитектурных памятников, да и вообще привести населенный пункт в порядок.

При этом ехать в Печ смело можно на несколько дней или даже неделю, ведь там можно организовывать себе новую культурную программу чуть ли не каждый день, потому что не только сам город, но и его окрестности богаты на интересные и туристические локации. Здесь вам и дохристианские пещеры, внесенные во Всемирное наследие ЮНЕСКО, и термальные бассейны (в радиусе 20 километров вокруг города их немало), и виноградные зоны с винодельнями, и художественные изюминки, о которых мало кто знает.

Дорога в Печ

Печ расположен на расстоянии более 220 километров от Будапешта в сторону Хорватии. Если ехать на собственном авто, то добраться до этого пограничья совершенно несложно, особенно учитывая тот факт, что по всей Венгрии хорошо развита сеть автобанов и один из них ведет вплотную к Печу. Дорога займет около двух часов.

Кстати, если вы сможете летом отдыхать в Хорватии и захотите запланировать свой маршрут через какие-то интересные города и ту же Венгрию, то проложите его именно через Печ – городок по дороге на Балканы и неподалеку от него есть пункт пропуска через венгерско-хорватскую границу (40 минут езды).

Вопрос, как доехать до города Печ не на собственном авто, на самом деле не такой и критический, учитывая то, что в последнее время между Украиной и Венгрией налажено железнодорожное сообщение. В частности, с 15 декабря 2024 года из Киева в Будапешт курсирует поезд "Укрзализныци", стоимость купейного билета – в пределах 2,8 тысяч гривень с человека.

От столицы Венгрии до Печа удобно добираться также поездом, билеты можно без проблем покупать или в кассах вокзалов, или же в приложении. Их стоимость – от 300 до 700 гривень, отправляются поезда чуть ли не каждый час (первый с 5 утра, последний – в 17:00). Ехать придется около трех часов.

Есть возможность добраться в этот городок из столицы Венгрии и на автобусе, но это будет дороже и немного дольше.

В Пече хорошо налажено городское сообщение: здесь ездят автобусы и такси, но если учесть, что наиболее насыщена интересными местами центральная часть города, то транспортные вопросы не должны волновать.

Стоимость проживания в отелях Печа стартует от 1600 гривень за двухместный номер. Снять квартиру может быть дешевле: например, двухкомнатные апартаменты, которые могут разместить до шести человек, стоят в пределах 2000 гривень.

Архитектура, музеи и некрополь

Если вы приехали в Печ, то прежде всего стоит посетить основную изюминку города – площадь Сечени, расположенную в историческом центре и со всех сторон окруженную чрезвычайно красивыми и интересными памятниками архитектуры.

От площади отходят 12 улиц, а практически посередине размещена мечеть паши Касима (построенная в XVI веке), которая, с одной стороны, отличается от архитектурного ансамбля, а с другой – чрезвычайно добавляет ему интереса.

Здесь же размещены городская ратуша со смотровой башней, отель Nádor, колодец Жолнай, церковь, статуя Троицы и медная статуя Яноша Хуньяди (венгерский военный и политический деятель).

Зимой площадь превращается в новогоднюю ярмарку, мечеть подсвечивают лазерным шоу, по центру площади устанавливают елку. Летом на Сечени проводят различные карнавалы и мероприятия, а также дегустируют вина известных винодельческих регионов.

Самой старинной архитектурной достопримечательность Печа, которую обязательно стоит посетить, считается раннехристианский некрополь Сопианы, датируемый примерно IV веком. Гробницы являются уникальными по своему дизайну, поражают христианскими фресками и внесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Из других изюминок города – величественный Кафедральный собор, или Базилика святых Петра и Павла, построенная в XI и отреставрированная в XIX веке. Это не просто культовое сооружение католической церкви, это еще и кафедральный собор епархии Печа, и в этом же городе живет епископ. Храм поражает величием и масштабностью, особенно учитывая тот факт, что он расположен на возвышении, а масштаба ему добавляют башни, высотой достигающие 60 метров.

Возле собора размещена галерея с апостолами – величественные скульптуры высотой с два метра встречают посетителей храма, а у подножия базилики раскинулся небольшой ухоженный парк, являющийся излюбленным местом отдыха среди жителей и гостей города.

Заслуживают внимания также национальный театр Печа, библиотека Климо (епископская библиотека, основанная в 1774 году, которая является первой публичной библиотекой Венгрии), здание университета, стела с замками любви (их уже нацепляли на одной из металлических балок настолько много, что пришлось строить новую стелу).

Для ценителей искусства Печ станет настоящим раем, ведь здесь, кроме галереи современного искусства, доступны более десятка музеев с работами разных художников. Среди них – музей Виктора Вазарелли – венгерско-французского художника, который родился в начале прошлого века и считается основателем оп-арта – стиля современного искусства, широко использующего оптические иллюзии. Вазарелли создавал их тогда, когда еще даже мысли о компьютерах и их графических возможностях не существовало, но художник обладал настолько богатым воображением, что из-под его карандаша выходили шедевры. Работа Вазарелли под названием "Зебра", созданная в 1937 году, известна сейчас многим и считается одним из самых первых примеров оп-арта в мире.

Неподалеку Кафедрального собора расположен музей Тиводара Чонтвари Костки, которого считают одним из первых венгерских художников, ставшим известным в Европе. Кстати, художник в течение определенного времени жил на Закарпатье, учился в Ужгородской гимназии, молодость провел в поселке Среднее, а затем уехал в Венгрию. В его честь в Ужгороде установлена мини-скульптурка.

Еще один музей, который точно стоит посетить – музей мануфактуры семейства Жолнай. Фабрика была построена в 1853 году и очень быстро ее изделия – фарфор, плитка и керамика – стали известными во всем мире. Сам музей размещен в красивом здании, вмещает несколько залов с экспозициями – это и изделия предприятия, и личные вещи семьи Жолнай. Многие сравнивают эти выставочные площади с аналогичными во Франции или других странах и склоняются к мнению, что венгерские таки лучше и разнообразнее. При желании можно приобрести фарфоровые вещи, но надо понимать, что изделия, которые изготавливаются вручную, хоть и не из дешевых, однако точно из таких, которые стоит привезти в подарок или на память.

К слову, можно отдохнуть не только в самом городе, но и в более чем 20-километровой зоне вокруг Печа, где расположены термальные зоны, бассейны, а также винные терруары и, соответственно, винодельни.

Традиционные блюда и вина из терруаров

Если стоять лицом к Кафедральному собору, то в переулочке по правую руку можно найти очень интересную гастрономическую изюминку города – Дом шампанского. Это заведение долгое время было закрыто, но недавно его реконструировали и открыли двери для всех желающих. Это старинное полуподвальное здание, в котором в свое время изготавливали венгерские игристые напитки, является чрезвычайно изысканным местом, которое поразит как ценителей старины и глубоких кирпичных подвалов, так и любителей современности – для последних здесь отреставрирован большой зал.

Знакомясь с блюдами, прежде всего стоит полакомиться традиционными венгерскими – бограч-гуляшем или боб-левешом – густыми наваристыми супами, после которых часто и второе не нужно.

Также в Пече стоит попробовать венгерский фруктовый суп. Это тоже традиционное венгерское блюдо, которое летом обычно готовят из вишен или слив и оно подается охлажденным, а зимой – горячим и со специями. Обычно это что-то похожее на морс, но со своей пикантной изюминкой.

Пусть вам и кажется это блюдо простым, но все же закажите традиционные галушки с гуляшом (свиное мясо готовят в специях до такого состояния, что оно буквально тает во рту), а также обязательно попробуйте красную тушеную капусту, которая на вид будет похожа на тертую свеклу, но на самом деле потом вы будете искать ее во многих меню.

Шомлой галушко – это уже десерт, тоже традиционный. Если попробовать его описать, то это по сути бисквит, который рвут руками на куски, заливают ванильным кремом и декорируют. Необычно, но вкусно. Кроме этого десерта, в Венгрии уважают криймеш (известный многим как "Наполеон", но тоже со своими особенностями), а также штрудели – со сладким сыром и изюмом, маком, орехами или яблоками.

В Пече также стоит заказать вина из терруаров – ценители хорошо отличают их от токайских. Еще один напиток, который вам точно предложат – палинка (самогонка), которая имеет необычайный аромат и довольно мягкий вкус. Венгры гордятся тем, что в стране разрешены винокурни: каждый владелец фруктового сада имеет право изготовить в год определенное количество палинки для собственного потребления. В этом деле жители страны знают толк, поэтому привезите домой их изделия, особенно достойны внимания напитки из абрикос и груши.

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Наконец стоит добавить, что Печ интересен и разнообразен в любое время года или суток: весной здесь быстро теплеет благодаря приятным балканским ветрам, а летом городок млеет от жары, но охлаждает многочисленными фонтанами и пьянит ароматами лаванды (здесь ее сажают чуть ли не все). Осенью город отличается сухим, приятным климатом, а его воздух наполнен ароматами винограда и инжира. Зимой же Печ яркий благодаря новогоднему убранству. Днем Печ выглядит по-одному, а ночью каждое здание и улочка воспринимается по-другому, и стопроцентно тот, кто приедет увидеть город, найдет в нем что-то для себя.

И еще одна деталь – во время новогодне-рождественских празднований Печ особенно понравится тем, кто не хочет проводить вечера в шумной суете перенаселенных европейских столиц, а стремится почувствовать что-то камерное, уютное, действительно возвышенно-праздничное...

Наталья Петервари

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