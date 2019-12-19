Польша зовет туристов посетить замок Ведьмака

Живописные руины старинного замка Огродзенец, где снимали часть сцен сериала «Ведьмак», расположены в 65 километрах от Кракова.

На волне выхода 20 декабря 2019 года на Netflix сериала «Ведьмак», снятого на основе цикла книг известного польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, в Польше рассчитывают привлечь дополнительных туристов, в частности, в замок Огродзенец, где снимали отдельные сцены сериала.

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Как сообщают в Польской туристической организации, замок Огродзенец в 65 километрах от Кракова был построен в XIV веке во времена короля Казимира Великого на самой высокой части Юры Краковско-Ченстоховской. Сейчас он является наиболее узнаваемым замком, лежищим на Пути Орлиных Гнезд. Он является совершенным примером мастерства древних зодчих, которые на протяжении веков творили из Огродзенца роскошную дворянскую усадьбу. Самую большую роль в развитии объекта отыграл торговец и придворный банкир Северин Бонер, который перестроил замок во второй половине XVI века в ренессансном стиле.

Впрочем, века не пощадили замок, поэтому со временем он превратился в руины. Только в 1906 году его выкупило Польское краеведческое общество и обустроило для нужд туризма. Сегодня Замок Огродзенець находится под опекой союза «Замок», созданного специально для этого объекта, которое организовывает экскурсии по руинам, а также разнообразные туристические мероприятия.

Огродзенец, расположенный в живописной местности, является одним из многих дворцов и монастырей, которые составляют Путь Орлиных Гнезд - один из самых живописных туристических маршрутов в Польше. Своим названием он обязан руинам замков и крепостей, возведенных по желанию короля Казимира Великого в XIV веке на трудно доступных скалах, высота которых достигает 30 метров. Путь пролегает через два воеводства: Силезское и Малопольское. Замки Орлиные Гнезда известны благодаря своему романтическому характеру и живописному расположению. Часть из них это красивые, хорошо сохранившиеся руины, тогда как некоторые объекты отреставрированы.

Замок Огродзенець расположен всего в 65 километрах от одного из самых популярных и красивейших польских городов – Кракова. Подробнее о том, что посмотреть в Кракове, читайте в нашем большом материале.