Путешествие по Румынии без собственного авто: какие нюансы стоит знать

Соседствующая с Украиной дружественная Румыния до сих пор совсем незаслуженно остается не особо популярной страной среди украинских туристов. Частично здесь играет роль не очень удобное транспортное сообщение между двумя странами, а частично – слабая популяризация ее туристических прелестей среди украинцев. УНИАН.Туризм по собственному опыту раскроет секреты удобных путешествий по Румынии без собственного транспорта и расскажет о ее самых интересных туристических локациях.

До начала полномасштабного военного вторжения России в Украину многие украинцы не рассматривали Румынию как популярное туристическое направление из-за банальной нехватки удобного авиационного сообщения. Как-то так получилось, что между двумя странами практически отсутствовали прямые авиарейсы, а те единицы, что выполнялись – были не очень выгодны финансово. Ну зачем кому-то было платить несколько тысяч гривень за билет в одну сторону до Бухареста, если можно было за каких-то 15-20 евро долететь до более популярных городов Западной или Южной Европы.

С другой стороны, многие украинцы не очень воспринимали Румынию как прогрессивное туристическое направление, до сих пор держа в памяти ее коммунистическое наследие в виде полной разрухи и бедности где-то в конце 1980-х годов. А ведь до этого Румыния имела богатую и героическую историю, дошедшую до наших времен в виде многочисленных памятников архитектуры и легенд.

Через 33 года после свержения режима диктатора Чаушеску, современная Румыния является очень интересной и большой по размерам страной Евросоюза с удивительной природой, где есть и горы, и равнины, и леса, и море, с богатейшей историей, невероятной яркой архитектурой и вкусной едой, и все это по достаточно приятным ценам.

Как доехать из Украины в Румынию

Вопрос, как попасть в Румынию из Украины, к сожалению, до сих пор остается довольно болезненным. Самым оптимальным вариантом доехать до страны и путешествовать по ней остается собственный автомобильный транспорт. Тем более, что в Румынии действительно хорошие дороги – чего только знаменитое шоссе Трансфагараш стоит. Некоторые туристы на самом деле едут в Румынию только ради того, чтобы по нему прокатиться.

Если же у вас нет машины, дела выглядят скверно. Да, в самой Румынии довольно неплохо развита транспортная система. По территории страны курсирует немало поездов и автобусов, к тому же, по вполне приемлемым ценам. Но есть определенные нюансы.

В частности, на сайте румынских железных дорог CFR Calatori можно довольно легко приобрести билеты на поезда. Они здесь разных категории – как дневные, так и ночные, как с сидячими креслами, так и со спальными вагонами. Впрочем, на некоторые пригородные поезда билеты можно приобрести только в кассах на вокзале.

Такая же ситуация с автобусами – на них билеты довольно трудно купить онлайн заранее, однако в Интернете можно отыскать расписания рейсов по нужному вам направлению и предварительно забронировать билеты. Оплатить их можно либо в кассе, либо, чаще всего, у водителя, поэтому лучше позаботиться о наличных.

Также стоит иметь в виду, что поскольку Румыния горная страна, дорога здесь между городами может быть немного длиннее. Зато пейзажи замечательные.

А вот попасть в Румынию из Украины будет труднее. Ранее между странами курсировал поезд дальнего следования "Киев – Бухарест", впрочем, сейчас он отменен. Да и будем честны, стоимость билотов на такие поезда обычно не из дешевых.

Информацию о курсировании поездов между Румынией и Украиной отыскать практически нереально, и, судя по всему, сейчас таких прямых маршрутов не существует, хотя, согласно данным на сайте Госпогранслужбы Украины, возможности для пересечения украинско-румынской границы по железной дороге есть аж в четырех пунктах пропуска.

Также можно подыскать варианты добраться в Румынию автобусом из Черновцов – несколько предложений есть в интернете, но также, как говорят местные, на месте караулит немало маршруток до приграничной Сучавы. Не лучший вариант для тех, кто любит хорошо спланированные маршруты, но все же он существует. Те, кто путешествует между странами из Буковины часто, уже давно спланировали все маршруты, но если вы едете впервые, может быть немного нервно.

Я же добиралась из Украины в Румынию обходным маршрутом через Венгрию. Это довольно долго – примерно полтора суток, но надежно, хоть и не без неприятных нюансов. Если коротко, маршрут такой: Киев – Мукачево – Дебрецен – Клуж-Напока. Участок "Мукачево – Дебрецен", где границу нужно проходить в пункте пропуска "Чоп – Захонь", самый неприятный. Однако из венгерского Дебрецена в Румынию курсирует прекрасный ночной поезд Intercity 407 Corona "Будапешт – Брашов", советуем иметь его в виду. Подробнее об этом опыте читайте в нашем отдельном материале.

Также можно воспользоваться одним из румынских аэропортов – с Европой у страны хорошее авиационное сообщение. Подробнее читайте в нашем отдельном материале.

Пересечение румынской границы

Румыния хоть и является страной Европейского Союза, она пока не присоединилась к Шенгенской зоне, правда, к этому все активно идет. Пока этого не произошло, стоит знать, что при пересечении границы Румынии с любой другой страной нужно проходить паспортный контроль. К примеру, если ехать из Венгрии, то на пути следования вас будут ждать две остановки для проверки документов.

В то же время, Украина имеет безвиз с Румынией в рамках большого соглашения с ЕС, поэтому для пересечения ее границ украинцам не нужно оформлять никаких виз.

Румынская валюта и цены в стране

Сейчас национальной валютой в Румынии является румынский лей. Переход страны на евро должен состояться не ранее, чем через 5-6 лет.

1 румынский лей сейчас равен около 7,25 гривень. Однако имейте в виду, что при оплате с гривневой карты вас может ждать двойная конвертация.

Вот чем Румыния выигрывает как туристическое направление, так это ценами. Довольно легко можно найти вполне приличное одноместное жилье эконом-класса по цене около 20-25 евро за сутки, причем это в туристических городах неподалеку от центра.

Такая же ситуация с ценами на транспорт, туристические услуги и еду – они примерно на уровне украинских или совсем немного дороже.

Еда и напитки в Румынии

Если говорить о традиционной румынской кухне, то ее основу составляют растительные и животные фермерские продукты, в основном с натуральным вкусом. Здесь очень популярны супы, мясные изделия, овощи, корнеплоды, сыры, выпечка и изделия из кукурузы (наверняка все слышали о мамалыге). В общем, классическая румынская кухня довольно простая и сытная, и она вряд ли вызовет у вас гастрономический шок. Тем более, что здесь есть немало общего с молдавской и украинской кухнями. Но попробовать что-то национальное все равно стоит.

Для быстрого перекуса в Румынии лучше всего подойдут всевозможные пирожки, которые продаются на каждом шагу, они довольно дешевые и сытные – в среднем их цена составляет 4-7 лей, то есть меньше 50 гривень. И это будет значительно дешевле, чем "завезенный" фастфуд типа Mcdonald's.

Тем не менее, и это меня даже удивило, в Румынии замечательная кафешно-ресторанная культура, которая в чем-то напоминает украинскую. Там тоже немало современных стильных заведений, где можно очень приятно и вкусно посидеть.

Отдельная история – это кофе. Многие украинцы, избалованные украинской кофейной традицией, приезжая в Европу, жалуются на качество местного кофе. Так вот Румыния – совсем не тот случай. Там действительно очень много красивых кофеен с вкусным кофе всех возможных вариаций, да еще и со стильным дизайном. Цены на кофе примерно как в Украине.

А еще Румыния – страна виноделия, причем вина здесь самые разные, в зависимости от региона – как белые, так и красные, как сухие, так и сладкие.

Румынский язык

А вот румынский язык – это не для слабаков. Это тот случай, когда язык не похож ни на что из того, что вы можете знать. Да, здесь есть отдельные слова, похожие на украинский, русский, итальянский, немецкий, английский и еще кто знает какие языки, но в целом отличий гораздо больше.

В то же время, люди в Румынии хорошо знают английский язык, по крайней мере в крупных городах и на туристических локациях. Также, в зависимости от региона, здесь могут понимать немецкий, итальянский или хорватский языки. В принципе, объясниться можно. Тем более, что местные жители – достаточно открытые и коммуникабельные, поэтому они всегда найдут способ вас понять.

На какие города Румынии стоит обратить внимание

Румыния – довольно большая и разнообразная страна, поэтому посмотреть все интересное за одну поездку точно не получится. К примеру, я во время своего путешествия сосредоточилась на Трансильвании, заехав в города Клуж-Напока, Сибиу и Брашов – и именно о них пойдет речь в следующих материалах.

Но также достойны внимания такие места, как столица Бухарест, черноморские курорты Констанцы, Румынские Карпаты, старинные замки, а еще города Сигишоара, Сату-Маре, Орадя, Яссы, Тимишоара, Арад и многое другое.

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Румыния имеет все шансы стать для украинцев неожиданным приятным туристическим открытием, где за довольно приемлемые деньги можно увидеть много интересного и красивого, а еще получить хороший сервис, ведь румыны отличаются особым гостеприимством. К тому же, по крайней мере как мне показалось, они во многом похожи на украинцев и поэтому с ними легко ладить. И пусть здесь на улицах нет такой явной поддержки Украины, как, например, в Польше, Чехии или странах Балтии, но на самом деле они нас очень поддерживают.

Марина Григоренко

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