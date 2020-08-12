Укрощая Хомяка: почему нельзя недооценивать украинские Карпаты

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Начну издалека. Я безумно люблю горы, но скорее визуально. Мне нравится бродить по горной местности, неспешно взбираясь на сравнительно легкие вершины. Чтобы не проходить весь маршрут на пределе своих возможностей, когда уже совершенно не до любования красотами и единения с природой. Потому идеальным для меня в Украине является хайкинг по Полонине Боржава, которой мы уже посвящали отдельный материал.

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Конечно, как каждый уважающий себя турист, я в свое время вскарабкалась на самую высокую точку Украины – Говерлу, высотой 2061 метр. Тогда мы решили не рисковать и взяли проводника, который к тому же являлся сотрудником местной спасательной службы, в свободное время водившим туристов в горы. В общем, наш сопровождающий прекрасно ориентировался на местности и спланировал поход наилучшим образом, потому восхождение далось нам сравнительно легко, несмотря на каменистые участки.

Тем не менее, еще несколько лет после этого похода я не стремилась покорять другие «топовые» вершины украинских Карпат. Какой там Поп Иван! Однако летом 2020 года звезды сошлись так, что я провела свой летний отпуск в Украине, а точнее – в Яремче Ивано-Франковской области. Это один из самых популярных и обустроенных карпатских населенных пунктов, и я, разумеется, уже бывала там пару раз в прошлом. Потому мне очень хотелось разнообразить свой отдых чем-то новеньким.

От многих своих товарищей по туристическому делу я слышала о походах на гору Хомяк, находящуюся в паре десятках километров от Яремче (ее хорошо видно с местной горы Маковица). И в этот раз мы с друзьями решили: раз уж приехали в горы, грех не подняться на какую-то вершину. А я, разумеется, сразу вспомнила о Хомяке.

Забирались мы на него, можно сказать, со второй попытки. В первый день нашего пребывания в Яремче мы решили пройтись до водопада Гук. Это должен был быть прогулочный маршрут, потому мы и оделись соответствующим образом, не прихватив с собой совершенно ничего полезного из того, что могло бы пригодиться в походе.

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Поскольку за месяц до нашей поездки дорогу на Гук размыли наводнения, наш маршрут выдался существенно длиннее – если раньше до Гука можно было доехать на машине так, что оставалось пройти пешком всего 2 километра, теперь нам пришлось топать целых 5 километров. Тем не менее, эта прогулка наоборот даже взбодрила нас!

Уже на полпути обратно от Гука кто-то из нашей компании сказал: «Смотрите, вон указатель на Хомяк, о котором ты говорила. Там написано, что идти всего полтора часа! А давайте!». И тут коллективный разум, нарушая все заветы «бога Туризма», о которых я годами пишу в своих статьях, с энтузиазмом подхватил эту идею, принявшись карабкаться вверх по узкой, скользкой, крутой тропинке среди густых деревьев.

Таким образом мы поднялись примерно на 100 метров, и тут здравый смысл победил. Мы вовремя поняли, что это была плохая идея. Мы были совершенно не готовы к этому ни морально, ни по одежде, ни по запасам всего необходимого. Да и вообще не знали маршрута, а мобильный уже не ловил, чтобы проложить на карте путь.

В итоге мы в прямом смысле слова покатились на попах вниз. Позже одна моя коллега рассказала, что маршрут на Хомяк со стороны Гука довольно сложный. Там слишком крутой подъем среди густого леса, да и разметка не всегда есть, потому можно легко заблудиться.

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Тем не менее, мы не сдались. Уже поздно вечером, после довольно ленивого отдыха – плавание в озере, прогулка на подъемнике на гору и дегустация вкуснейшей карпатской кухни с местными настойками – я лежала в кровати и гуглила… маршрут на Хомяк.

Первая ссылка, которую мне выдал поисковик, гласила, что поход на эту гору высотой всего-то 1542 метра довольно легкий. Мол, большая его часть проходит по серпантину без резкого набора высоты. Нам обещали маршрут протяженностью 6 км с временем в пути 2,5 часа, рассказывая, что даже семьи с маленькими детьми туда с легкостью взбираются. Единственной сложностью называлась лавиноопасность Хомяка. Но ведь сейчас лето! Потому мы решили, что это как раз наш формат.

Уверенности придавало то, что, проезжая несколькими часами ранее мимо Татарова, мы увидели множество припаркованных машин возле точки, где начинается самый популярный маршрут на Хомяк. Мы подумали: «Хм, раз все эти люди смогли покорить Хомяк, и мы сможем!».

Итак, этот день настал. Предвкушая несложный маршрут, мы спокойно проснулись около 8 утра, собрались и неспешно потопали на завтрак. Время как-то так быстро пролетело, что восхождение на Хомяк мы начали лишь в 12:30, сразу же нарушив одно из главных правил походов в горы – чтобы основной подъем не выпал на самый солнцепек.

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Стоит отметить, что в этой популярной точке начала маршрута даже «будочка» стоит, где с нас взяли по 30 гривень с человека за вход на территорию заповедной зоны. На Яремчанщине вообще много где берут с туристов стандартные 30 гривень рекреационного сбора при входе на популярные локации, будь то водопады Гук или Девичьи слезы.

В общем, цивилизованность начала маршрута окончательно усыпила нашу бдительность. Правда, всего на десять минут. До первого узкого скользкого участка над пропастью. Тогда один из участников нашей «экспедиции», зная о моем большом опыте поездок по Германии и Австрии, поинтересовался: «А ведь на подобных маршрутах где-то в Альпах наверняка здесь было бы огорожено какими-то перилами и написано предупреждение?».

И правда, раз уж с нас на входе взяли деньги, могли б предупредить, хотя бы огромным плакатом, что на маршруте есть опасные участки. К этой мысли я еще не раз возвращалась по ходу восхождения на Хомяк.

Справедливости ради, не считая нескольких участков с камнепадами и тропинками со скользким грунтом, который, очевидно, никогда не высыхает, в принципе две трети маршрута до Полонины Хомяков физически были не такими уж сложными.

Как нам и обещали, набор высоты там и правда был не слишком резким. Это нас расслабило, а потому мы продолжали и дальше нарываться на праведный гнев «бога Туризма», тратя энергию на разговоры в дороге. Правда, здесь же мы начали понимать, что явно не уложимся в обещанные 2,5 часа на весь маршрут, даже если имелось ввиду, что это только дорога в одну сторону.

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Уже у самой полонины нам предстояла парочка более крутых подъемов. Тогда мы наивно полагали, что это самые сложные участки пути…

Дальше был еще один предупредительный знак свыше. На этом этапе нам все чаще начали попадаться навстречу люди, которые уже возвращались с вершины (ну или с полонины). И мы сразу подметили, что большинство из них имели какие-то уж сильно просветленные и счастливые выражения лиц. Возвращаясь вниз, мы поняли, в чем дело. Но об этом позже.

На встречу ковыляя прошла девушка в открытой обуви, что-то вроде спортивных босоножек, а за ней – еще более уставший слегка упитанный мужчина. И мы услышали отрывок разговора по телефону в духе «сказать, что это было очень сложно – ничего не сказать», только в более ярких выражениях. Мы еще долго их вспоминали.

Итак, мы вышли на маленькую полянку, явно непохожую на ту живописную картинку на фото из Интернета. Посмотрев на указатели, мы поняли, что до Полонины Хомяков еще 10 минут. Тем не менее, с этого же места был указатель на Хомяк, обещающий 20 минут в пути. Но ведь мы хотели на ту живописную локацию с коровками и сыроварней!

Как раз на встречу со стороны полонины к нам вышла группа парней, и мы решили, что они явно уже побывали на вершине. Мы поинтересовались у них, можно ли попасть с полонины на вершину, не возвращаясь назад, и они ответили утвердительно. Отметив, что как раз с полонины легче идти наверх, а вот спускаться – с другой стороны тем первым коротким маршрутом.

Вскоре мы оказались на огромной полонине, которая однозначно стоит того, чтоб сюда зайти. Вероятно, многие туристы заканчивают восхождение именно на этой точке. Потому если решите идти на Хомяк с детьми и не хотите рисковать, совсем не будет преступлением, если вы завершите восхождение именно на полонине.

Коровок мы, увы, в этот раз не увидели, но зато следы их жизнедеятельности попадались нам на каждом шагу. Так что watch out.

Здесь же есть сыроварня, где, если повезет, можно прикупить не только карпатские сыры, но и чай-кофе. Правда, нам удача не улыбнулась – кофе должен был прибыть аж через часик, а мы не настолько его хотели, чтобы ждать.

К слову, от сыроваров мы узнали, что вообще на полонину Хомяков можно заехать на машине. Правда, это должен быть внедорожник, на обычной легковушке туда не забраться.

А еще не так давно на полонине появилась инстаграмная лавочка-качели с живописным видом на гору Синяк, на которую также можно подняться с Полонины Хомяков, правда маршрут будет на пару километров дольше, чем на Хомяк.

Также это место облюбовали любители ночевки в палатках. Единственное, что туалетов в округе, очевидно, нет, потому все они вместе с коровками удобряют природу. Так что снова watch out.

Итак, сделав побольше фото на локации, мы двинулись покорять последний отрезок. Еще минут 10 по крутому подъему через лесок в гору, и мы буквально оцепенели: впереди развернулся обрывистый маршрут по здоровенным булыжникам в гору. Ах да, именно здесь изначальный «зеленый» маршрут для самых ленивых туристов резко превратился в «красный», требующий немалых физических усилий и навыков.

У нас даже промелькнула мысль: а, может, ну его… Но азарт победил. И мы принялись карабкаться на четвереньках вверх. Ибо прямоходящим путем туда никак не подняться. Я, как человек с гипертрофированным инстинктом самосохранения, за время подъема, кажется, произнесла столько матерных слов, что если бы за каждое из них я кидала по гривне в штрафную копилку, то разорилась бы.

Где-то на середине маршрута на встречу нам спускалась компания, которая ранее резво обогнала нас. Они сказали, что не дошли до вершины, потому что было очень страшно. Мы обернулись назад, увидели крутую пропасть и решили, что лучше уже продолжить карабкаться вверх, чем спускаться вниз. Кажется, это еще опаснее.

Помните, чуть ранее я говорила, что надо бы предупреждать, что впереди? Вот этого нам правда не хватило. Мы, конечно, вряд ли бы передумали лезть на гору, но зато хотя бы были морально готовы, а, возможно, оделись бы и обулись бы более подходящим образом.

Ближе к вершине нам попался на глаза мемориальный знак в память о парне, погибшем на Хомяке лет десять назад. Это еще больше напустило на нас панические настроения. На самом деле, погиб он в марте, когда Хомяк закрыт для посещения. Ведь его главная угроза – повышенная лавиноопасность, когда снег перемешивается с огромными булыжниками.

Собственно, по этой же причине на гору лучше не идти в дождь. Ведь мало того, что там будет очень скользко, при сильном ливне возможны камнепады. В этот момент мы вспомнили, как перед нашей поездкой одна подруга рассказывала нам, что решила не подниматься на Хомяк до конца, потому что начался дождь. Это было действительно разумное решение.

Так что наш вам совет: на Хомяка только в хорошую погоду и в соответствующей экипировке. При подъеме следует обращать внимание, куда вы становитесь ногами-руками. Мелкие камни лучше избегать, потому что они наименее устойчивые и могут полететь вниз в любой момент. Так вы и сами можете пострадать, и на идущего сзади может что-то упасть. Лучше выбирайте камни покрупнее, поросшие мхом – это признак того, что они здесь уже давно, а, значит, лежат устойчиво.

Итак, чуть более чем за 4 часа мы все же залезли на вершину Хомяка, подбадривая друг друга и протягивая руку помощи. Людей там было не так уж много. Но, главное, там был дедуля, который каждый день поднимается на гору тем самым путем, что и мы, чтоб продавать туристам чай, кофе, шоколадки и… памятные медальки «укротителям» Хомяка. А медальки в тренде – 2020 года и с лозунгом «Мандруй Україною». И да, даже самый простой кофе на вершине Хомяка нереально вкусный!

А еще на вершине горы Хомяк стоит статуя Девы Марии, к которой ведет небольшая лестница. Если подниметесь к ней – значит вы точно достигли вершины!

Передышка, кофе, наконец заслуженный перекус, фото на память со всех ракурсов и счастливые лица с осознанием того, что «мы сделали это и выжили!».

Отдохнув на Хомяке примерно минут 45, мы принялись спускаться. Обратно мы пошли вторым путем, как нам посоветовал дедуля, а также те парни с полянки. А общем, они не соврали.

Этот путь короче, он грунтовый с небольшим количеством камней посреди можжевельника и прочих горных деревьев. Спускаться по нему легче, чем тем, что мы поднимались. И, главное, безопаснее. А вот подниматься – может быть сложнее, потому что почва очень скользкая, особенно если она чуть влажная. Тут вам точно нужны трекинговые ботинки и трекинговые палки.

Назад мы двигались довольно бодро, менее чем за три часа, хотя уже чувствовалась усталость в ногах. И мы поняли, почему спустившиеся с вершины люди были такие счастливые!

Итого, весь наш поход на Хомяка занял примерно 7,5 часов, включая привалы, а также стоил нам некоторых нервных клеток. Так что не верьте тем, кто говорит, что маршрут на Хомяк – раз плюнуть, и что он займет несколько часов!

На самом деле, чисто физически маршрут не такой уж тяжелый и его легко может преодолеть даже ребенок. Основная сложность такого похода – как раз в опасности. Так что доставайте трекинговые ботинки, не берите громоздкие рюкзаки и будьте предельно внимательны. Все же виды с Хомяка того стоят, чтобы его укротить!

К слову, если вы таки решитесь на сложный горный маршрут группой, советуем ознакомиться с основными правилами поведения при походе в горы.

Марина Григоренко

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