Недостижимая Румыния: как украинцам удобно и бюджетно попасть в местные аэропорты

Пока власти и простые украинцы продолжают мечтать о возобновлении пассажирского авиасообщения в Украине, десятки тысяч наших граждан ежедневно пересекают границу с соседними странами, чтобы воспользоваться местными аэродромами. И если в Польшу, Словакию, Венгрию и Молдову из Украины ходят поезда, с Румынией ситуация несколько сложнее. Но не безвыходная.

Наиболее удобным авиационным хабом для украинцев остается Польша благодаря большому количеству местных аэропортов с лоукостерами и внушительной сети поездов, которые курсируют туда из Украины. Впрочем, УНИАН.Туризм, кажется, наконец-то отыскал удобный, быстрый и бюджетный способ попасть в Румынию, откуда в другие страны летает немало авиакомпаний по весьма приятным ценам.

Тяжкая судьба поездов между Украиной и Румынией

Как ни странно, однако несмотря на довольно теплые соседские отношения между Украиной и Румынией, между странами до сих пор нет прямого железнодорожного сообщения, а все попытки его наладить пока завершаются провалом.

Так, еще в доковидные времена поездом можно было доехать из Киева до румынской столицы Бухареста, впрочем он был отменен из-за нерентабельности – ехать долго, а цена билета была немалая.

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Также в 2015 году был запущен поезд "Вадул-Сирет – Сучава" – люди доезжали до украинской пограничной станции электричкой из Черновцов, а дальше пересаживались на этот международный рейс. Однако его уже тоже давно нет – сейчас можно только доехать поездом из Черновцов до Вадул-Сирета, а дальше уже как повезет – автобусом или попуткой.

Уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, учитывая растущий спрос, в январе 2023 года был запущен "Мармаросский экспресс" между украинским Раховом и румынской станцией Валя-Вишеулуй. Впрочем, уже через несколько месяцев он был отменен, официально из-за ремонта железнодорожных путей. Впрочем, ремонты уже завершились, а рейс так и не возобновился.

Более того, как видим из обновленного графика движения поездов "Укрзализныци" на 2024 год, планов о возобновлении железнодорожного сообщения между Украиной и Румынией пока нет.

Так как же украинцам попасть в Румынию? Да так, чтобы это было удобно, быстро и, главное, не за все деньги мира.

Поезда в Румынию из других соседних стран

Лучшее железнодорожное сообщение в Украине налажено с Польшей – по несколько поездов из разных украинских городов курсируют до Варшавы, Перемышля и Хелма. Впрочем, учитывая банальную географию – ехать из Польши в Румынию украинцам точно нет смысла, ведь страны даже не граничат.

Впрочем, есть еще два варианта. В прошлом году УНИАН.Туризм попытался попасть из Украины в Румынию через Венгрию, но нам не очень понравилось: это было хоть и сравнительно недорого, но очень тяжело физически и долго по времени.

Так, сначала мы доехали поездом "Мукачево – Будапешт" через пункт пропуска "Чоп – Захонь" до венгерского Дебрецена (об этом адском опыте читайте в нашем отдельном материале). Дальше же мы сели на поезд "Будапешт – Брашов". В общем, на весь маршрут между Киевом и Брашовом у нас ушло полтора суток – и это с двумя ночевками в поездах, что не слишком комфортно. По ценам лета 2022 года этот маршрут обошелся почти в 2000 гривень – около 1000 гривень за билет на ночной поезд из Брашова в Дебрецен, около 400 гривень за переезд электричкой в Мукачево и еще около 600 гривень за место в купейном вагоне в Киев.

Еще один вариант – доехать поездом из Киева в Кишинев, курсирование которого возобновили осенью прошлого года после 24-летнего перерыва, а дальше доехать до румынского города Яссы. Впрочем, этот маршрут имеет определенные нюансы. Во-первых, его стоимость – цены на него стартуют от 2000 тысяч гривень за полный маршрут (и это плацкартный вагон). Во-вторых, время в пути – почти 18 часов от украинской до молдавской столицы. И это потом надо в Румынию доехать – а это еще несколько часов в пути и дополнительные расходы. К тому же, этот поезд ходит не каждый день.

Идеальный альтернативный маршрут

Окончательно потеряв надежду попасть из Украины в Румынию поездом, УНИАН.Туризм начал искать альтернативные варианты, которые бы не предусматривали пользование собственным автотранспортом. Сразу очевидным стал тот факт, что придется пользоваться автобусом – и поначалу это несколько расстроило, однако на самом деле оказалось не так больно, как ожидалось.

Итак, еще несколько лет назад от наших буковинских коллег мы узнали, что жители Черновцов довольно активно ездят в пограничные румынские города по личным делам. Наиболее популярными являются рейсы в Сучаву, куда из Черновцов курсируют по несколько маршруток и автобусов в день. И это лишь те, билеты на которые можно приобрести заблаговременно в сети Интернет на популярных сайтах по бронированию мест в автобусах. Местные же говорят, что таких маршруток на самом деле больше, но мы решили не рисковать, а заблаговременно забронировали место в маршрутке "Черновцы – Сучава" чуть менее чем за 400 гривень. Собственно, и вам советуем бронировать заранее, потому что учитывая количество местных, которые гоняют туда-сюда по маршруту и уже давно имеют налаженные личные контакты с перевозчиками, в день выезда билетов может и не быть.

Самый первый автобус из Черновцов до Сучавы стартует в 7:10 утра и менее чем за три часа он доезжает до пункта назначения. Расстояние между городами составляет всего лишь 80 километров, и фактически большая часть времени проводится на границе. Обычно очередей на украино-румынской границе нет, поэтому если не возникает никаких форс-мажоров, все проходит без задержек. Этот вариант удобен для тех, кто планирует вылететь из аэропорта Сучавы дальше вечерним рейсом и начинает маршрут из Черновцов.

Впрочем, он совершенно не подходит для тех, кто сначала едет в Черновцы из Киева – столичный поезд приходит в главный город Буковины только в 8:10 утра. Тогда можно попытать удачу и рискнуть успеть на следующий автобус до Сучавы, который отправляется в 9:00. Однако стоит учесть, что железнодорожный и автобусный вокзалы в Черновцах расположены в разных местах – расстояние между ними около 5 километров. Конечно, на такси это расстояние можно проехать за 10 минут, но стоит учитывать, что поезд может задержаться в пути и прибыть в Черновцы с задержкой, если, вдруг ночью будут обстрелы или погода помешает.

Также есть несколько дневных и вечерних автобусов, но тогда надо будет побеспокоиться о ночевке в Сучаве. Ну или если это ваша конечная цель.

Мы же решили растянуть путешествие во времени ради комфорта и впечатлений. Приехав в Черновцы в субботу утром, мы запланировали выезд в Сучаву на 9:00 на следующий день. Таким образом, после ночи в поезде была возможность переночевать в комфорте, да еще посмотреть город – а Черновцы того стоят, поверьте (больше о городе читайте в нашем отдельном материале).

В 11:30 мы уже были в Сучаве. Собственно, изначально наш рейс должен был быть именно из этого города, однако авиакомпания отменила его, предложив альтернативный маршрут из другого румынского города Яссы. Поэтому в результате наш маршрут растянулся еще на три часа времени в пути и дополнительные 170 гривень за билет на электричку (в Румынии в принципе сравнительно дешевые железнодорожные билеты).

В итоге дорога из Киева в Сучаву обошлась нам в 1100 гривень с человека (и это с билетами в купе, если ехать плацкартом, то сэкономите 300-400 гривень). Полностью до Яссов дорога обошлась менее чем в 1300 гривень.

В целом Сучава является достаточно мощным железнодорожным хабом, поэтому попасть оттуда поездом можно во многие другие румынские города. К тому же, по крайней мере утренние маршрутки из Черновцов как раз и подстроены под самые популярные рейсы (автобус приходит на железнодорожный вокзал) – например, в Яссы или Бухарест. Билеты лучше покупать заблаговременно онлайн (сайт у них довольно удобный), особенно на рейс в румынскую столицу, однако если не уверены в тайминге, то можно приобрести и в кассе на вокзале.

Мы же, чтобы опять же не рисковать и немного отдохнуть, решили еще задержаться на ночевку в городе Яссы, чтобы в обед на следующий день спокойно сесть на самолет до нашего финального пункта назначения.

По румынским меркам Яссы является довольно большим и развитым городом, поэтому здесь точно есть что посмотреть в течение дня, а также хватает мест, где можно вкусно и недорого перекусить.

Румыния как отличный авиационный хаб для украинцев

"А для чего нам вообще ехать в эту Румынию?", – спросите вы. Ну кроме того, что это довольно красивая и удобная страна, где за вполне приемлемую цену можно увидеть много чего интересного и получить действительно гостеприимный прием, это еще отличный авиационный хаб для украинцев, чтобы попасть в другие страны Европы и мира.

В течение последних нескольких лет в Румынию начали активно заходить лоукостеры, в частности, популярные и сравнительно бюджетные Ryanair (3 аэропорта) и Wizz Air (12 аэропортов). Обычно, на этом этапе билеты несколько дешевле, чтобы "приучить" потребителя, поэтому сейчас из румынских аэропортов можно довольно дешево попасть, например, в Италию или на Кипр (здесь еще свою роль играет география – лететь ближе, чем из Польши или Венгрии).

Всего в Румынии действуют около десятка пассажирских аэропортов, впрочем, учитывая горный характер местности в стране, лучше всего сначала присматриваться к аэродромам поближе к границе с Украиной.

Ближайшим к украинским границам является именно аэропорт города Сучава – Международный аэропорт им. Штефана Великого (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava), расположенный примерно в 9 километрах от центра города. В частности, самолетами Wizz Air из него можно попасть в Милан, Рим (оба – Италия), Дортмунд, Кельн, Мемминген (все три – Германия) и Лондон (Великобритания).

В то же время из Международного аэропорта Яссы (Aeroportul Internațional Iași) выбор немного больше. Так, Wizz Air летает оттуда более чем по двум десяткам направлений – Израиль, Испания, Бельгия, Греция, Дания, Кипр, Нидерланды, Германия, Великобритания, Турция, Франция, Швейцария. Шире всего представлена маршрутка сетка в Италию. В то же время, Ryanair предлагает рейсы из Яссы в Брюссель (Бельгия), Дублин (Ирландия), Милан (Италия) и Париж (Франция). И это далеко не все авиакомпании, которые там представлены. В частности, немало рейсов отсюда предлагает румынский лоукостер Blue Air (Нидерланды, Германия, Греция, Бельгия, Испания, Италия, Дания, Ирландия, Франция, Израиль, Турция, Чехия). Расположен аэропорт примерно в 5 километрах от центра города.

Также неплохой выбор бюджетных авиарейсов предлагает аэропорт города Клуж-Напока – Международный аэропорт им. Аврама Янчу (Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj), который является вторым по загруженности в стране после международного аэропорта в Бухаресте. В частности, Ryanair летает отсюда в Брюссель (Бельгия), Дублин (Ирландия), Лондон (Великобритания), Милан (Италия) и Париж (Франция), а Wizz Air – вообще по 30 направлениям (Израиль, Испания, Италия, Бельгия, Греция, Кипр, Мальта, Нидерланды, Германия, Великобритания, ОАЭ, Турция, Франция, Швейцария, Швеция). Также несколько рейсов отсюда выполняет Blue Air.

Конечно, больше всего рейсов предлагается из румынской столицы через Международный аэропорт Бухареста имени Анри Коанды (Aeroportul Internațional Henri Coandă București). Так, Ryanair летает отсюда примерно по 40 направлениям (Иордания, Германия, Великобритания, Италия, Бельгия, Греция, Ирландия, Испания, Мальта, Франция, Кипр, Болгария, Израиль, Албания, Австрия, Хорватия), а Wizz Air – по более чем 50 направлениям (Израиль, Испания, Италия, Австрия, Албания, Бельгия, Греция, Дания, Кипр, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Великобритания, ОАЭ, Португалия, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция). Blue Air предлагает около трех десятков рейсов из Бухареста – как внутри страны, так и заграницу.

То есть, как видим, выбрать точно есть из чего. А если еще не слишком привязываться к конкретной дате и пункту назначения – довольно легко можно приобрести авиабилеты по 15-20 евро. К примеру, нам билет из аэропорта Яссы в итальянскую Болонью обошелся всего лишь в 14 евро.

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Украинцы до сих пор довольно несправедливо обходят вниманием соседнюю Румынию, хотя она весьма привлекательна – и как авиационный хаб в другие страны мира, и как финальный пункт назначения для туристов, которые хотят выехать из Украины на несколько дней передохнуть от войны. А еще немало украинцев сейчас нашли временное убежище в Румынии, и из-за логистических проблем каждое путешествие в Украину превращается для них в целую эпопею.

Марина Григоренко